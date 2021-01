Italiaanse premier Conte treedt af, hoopt op terugkeer met nieuw kabinet

De Italiaanse premier heeft maandag aangekondigd dat hij dinsdag aftreedt. Nadat hij vorige week ternauwernood een vertrouwensstemming in de Senaat had overleefd, werd duidelijk dat het kabinet bij een voor komende donderdag geplande stemming geen meerderheid zou krijgen.

Conte hoopt dat hij van president Mattarella snel het verzoek krijgt om te proberen een nieuw kabinet te vormen, met een nieuw programma. Maar er zijn ook andere scenario’s: een vergelijkbare coalitie met een andere premier, of een zakenkabinet of nationaal kabinet op een bredere politieke basis.

De politieke crisis is uitgelokt door oud-premier Renzi, leider van de kleine partij Italia Viva. Hij trok zijn ministers uit het kabinet-Conte terug omdat hij vindt dat Conte niet voortvarend genoeg te werk gaat met plannen om de 209 miljard uit het herstelfonds te gebruiken – en omdat hij zelf zichtbaar wil blijven.

Vorige keer bleef Conte in de Senaat net overeind, met 156 stemmen, een vijftal minder dan de absolute meerderheid. De twee grootste coalitiepartijen, de Vijfsterrenbeweging en de centrum-linkse Democratische Partij (PD), willen vervroegde verkiezingen vermijden. Renzi heeft gezegd dat hij bereid is te praten over steun voor een nieuw kabinet, met de suggestie dat er dan een andere premier zou moeten komen.

In België zei de Italiaanse eurocommissaris Gentiloni (Economische en Financiële zaken), afkomstig uit de PD, dat de crisis „niet helpt” de grote problemen op te lossen waarvoor Italië staat.

„We zouden een regering nodig hebben die in staat is te garanderen dat de crisis geen sociale crisis wordt, dat er geen financiële crisis komt, die de kwaliteit van het Herstelfonds kan garanderen en de keus voor Europa bevestigt, maar in plaats daarvan leven we in onzekerheid”, zei Gentiloni.

President Mattarella moet nu de richting bepalen. Conte wekt de indruk dat hij geen alternatief ziet voor zijn terugkeer als premier. De Vijfsterrenpartij, de grootste in het parlement, heeft gezegd dat ze vóór een kabinet Conte-3 is. Conte hoopt dat uit fractieverlaters van andere partijen een nieuwe fractie te vormen is die hem zou steunen als premier.

Maar critici van de vaak aarzelende en zwalkende koers van het kabinet hebben gezegd dat een zakenkabinet een logische keus zou zijn. Daarbij is vaak gesuggereerd dat Forza Italia van mediamagnaat Silvio Berlusconi daar zijn steun aan zou kunnen geven – vorige week stemden al twee senatoren van Forza Italia vóór het kabinet, terwijl de rest van de partij samen met de twee andere partijen in de rechtse oppositie tegen stemden.

„Er is maar éen weg”, zei Berlusconi maandag. „Het overlaten aan de politieke wijsheid en het institutionele gezag van het staatshoofd om een oplossing voor de crisis aan te wijzen, via een nieuwe regering die in een noodtoestand de eenheid van het land vertegenwoordigt, of het woord teruggeven aan de Italianen” en nieuwe verkiezingen uitschrijven.

De twee andere partijen op rechts, de Lega van Matteo Salvini en Fratelli d'Italia van Giorgia Meloni, hebben gezegd dat zij vervroegde verkiezingen als de enige aanvaardbare oplossing zien.