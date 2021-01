Eigenlijk wilde ik het vandaag hebben over het recht op kippenvel. De Amerikaanse journalist Lauren Wolfe werd afgelopen weekend ontslagen door haar werkgever The New York Times, naar verluidt omdat ze in een tweet over de aankomst van – toen nog – aanstaand president Biden gewag had gemaakt van haar emoties bij dat moment. I have chills, zo schreef ze op Twitter. Wat volgde was een fenomeen dat we intussen maar al te goed kennen: online horden sloegen aan het klikken bij haar werkgever.

We weten te weinig voor een goed oordeel over deze personeelskwestie. De krant zelf suggereert dat er méér aan de hand was. Maar in algemene zin geloof ik niet dat de journalistiek gediend is met het honoreren van dit soort hetzes. Ik zie liever dat journalisten zo nu en dan eens over de schreef gaan in het tonen van hun emoties en opinies, dan dat ze zich bij voorbaat veilig achter de luiken van het bastion waarvoor ze werken verschuilen.

Dichterbij huis maakte schrijver Abdelkader Benali vorige week kennis met hetzelfde fenomeen. Vijftien jaar terug had hij zich op een borrel tegenover journalist Harald Doornbos quasi-verbaasd uitgelaten over de hoeveelheid Joden in Amsterdam-Zuid. Toen Doornbos vier jaar later in The Guardian een betoog van Benali over opkomend racisme in Europa tegenkwam achtte hij het opportuun deze conversatie alsnog op te dissen in een column in HP/De Tijd. Die werd, natuurlijk, teruggevonden en kostte Benali een prestigieuze klus. Hij zou dit jaar de 4 mei-voordracht verzorgen. Pijnlijk voor alle betrokkenen, natuurlijk. Toch ging voor het publieke debat volgens mij nog iets veel wezenlijkers verloren. De kans, namelijk, om te zien hoe Benali zou reflecteren op zijn uitspraken van toen. Het berouw na de zonde. Maar nee, Benali moest en zou voortijdig de mond worden gesnoerd.

Maar net toen ik naar een conclusie van deze column wilde toewerken vernam ik het nieuws over een NOS-beveiliger die bij het beveiligen van een cameraploeg op Urk werd aangevallen door een oproerkraaier die hem met ‘bijtende vloeistof’ te lijf ging. De NOS moest rechtsomkeert maken. In Brabant werd een journalist belaagd door 15 (!) relschoppers. En toen kwamen de kwesties-Benali en Wolfe mij ineens nogal futiel voor. Hier ging het om daadwerkelijk bedreigde collega’s, die in een steeds persvijandiger klimaat werden belemmerd in hun werk.

Kon ik niet veel beter dáárover in de pen klimmen? Bijna had ik bovenstaande woorden al gewist. Tot het me ineens trof: in al deze kwesties staat precies hetzelfde op het spel. Of het nu om kwaadwillende speurtochten door het digitale doopceel van een schrijver of journalist gaat, of om gericht geweld tegen een cameraploeg die nota bene op pad is om jouw grieven te registreren. De boze burger wint veel te vaak het pleit. En hoe weldadig de stilte op @realdonaldtrump ook mag aandoen, zijn geest is nog lang niet terug in de fles.

Ik krijg er bijna kippenvel van.

Karel Smouter is sinds 1 januari chef Media. In deze column zoekt hij wekelijks naar mediawijsheid.