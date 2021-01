GGD-medewerkers verdacht van handel in persoonsgegevens

Twee medewerkers van een GGD-callcenter zijn zaterdag gearresteerd omdat ze persoonsgegevens te koop zouden hebben aangeboden van mensen die zich lieten testen op het coronavirus. Dat meldt de politie maandag. De politie startte een onderzoek nadat RTL Nieuws de handel ontdekte en naar buiten bracht. Volgens het medium gaat het om miljoenen namen, adressen en geboortedata uit de twee belangrijkste coronasystemen van de GGD.

De aangehouden medewerkers zijn een 23-jarige man uit Alblasserdam en een 21-jarige man uit Heiloo. Volgens de politie is het nog onduidelijk of de gegevens zijn gekocht. Koepelorganisatie GGD GHOR heeft aangifte gedaan bij de politie en melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Criminelen kunnen persoonsgegevens gebruiken voor identiteitsfraude om mensen mee op te lichten.

André Rouvoet, voorzitter van GGD GHOR, zegt in een reactie dat „deze criminele activiteit een klap in het gezicht van 17 miljoen Nederlanders” is. Hij noemt het „ongehoord” dat er mensen zijn die „over de rug van anderen” geld proberen te verdienen. Volgens Rouvoet is de organisatie bezig met het „treffen van verdere maatregelen”, aangezien de organisatie „verantwoordelijk is voor de veiligheid van onze systemen”.

U-Diagnostics

De toegang van GGD-callcentermedewerkers tot persoonlijke gegevens kwam eerder onder vuur te liggen. In september bleek uit een rondgang van Nieuwsuur dat honderden medewerkers van de coronatestlijn toegang hadden tot de data. Dit druist in tegen de privacywetgeving. De onthulling leidde tot Kamervragen aan demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA). Hij stelde dat de privacy van mensen goed gewaarborgd is bij de GGD’en, bijvoorbeeld door „een scherpe controle op de logging”. De GGD GHOR zegt maandag steekproefsgewijs te controleren of medewerkers gegevens bekijken die ze niet voor hun werk nodig hebben.

Afgelopen week bleek bovendien uit onderzoek van Nieuwsuur dat medische en persoonlijke gegevens van mensen die zich lieten testen bij het commerciële bedrijf U-Diagnostics onvoldoende zijn beveiligd. Het bedrijf zou onzorgvuldig zijn omgegaan met gevoelige privégegevens, waaronder die van militairen, medewerkers van Ahold Delhaize en toeristen die via TUI of Corendon een vakantiereis boekten.