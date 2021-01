Extra agenten en noodbevelen, kondigt voorzitter Veiligheidsberaad aan

Hubert Bruls heeft een dubbel gevoel overgehouden aan de rellen van dit weekend. De situatie was „zeer ernstig”, zegt de burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad. Hij betreurt het geweld en de vernielingen in onder meer Eindhoven en Amsterdam, maar vindt ook dat er uiteindelijk door de politie adequaat is opgetreden. „Uiteindelijk hebben we veel erger weten te voorkomen.”

Bruls spreekt deze maandag in het Veiligheidsberaad met zijn collegaburgemeesters en minister voor Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus (CDA) over hoe het de komende dagen verder moet de handhaving van de avondklok. De burgemeesters hebben „concrete informatie” dat er maandagavond nieuwe ongeregeldheden kunnen komen. De Nationale Politie stuurt extra agenten de straat op, verschillende burgemeesters bereiden het afgeven van een noodbevel voor, zegt Bruls.

Welke informatie heeft u?

„Ik kan dat niet heel precies aangeven, maar op social media gaat van alles rond, zoals nieuwe oproepen om bijvoorbeeld kledingwinkels te gaan plunderen. Het punt is: in een normale situatie is dit negen van de tien keer flauwekul, maar met de context van de afgelopen dagen nemen we dit soort berichten uiterst serieus. Het leidt ook tot onrust bij burgers en ondernemers. Je hebt maar tientallen mensen nodig om grote problemen te veroorzaken. Onze opgave is nu om de rust te bewaren.”

De ongeregeldheden dit weekend waren ernstig. Waren de burgemeesters voldoende voorbereid?

„Ja, we waren voorbereid na de onrust vorig weekend in Amsterdam. En hadden aanwijzingen dat er dit weekend opnieuw mensen geweld wilden gebruiken. Daarom waren sommige demonstraties ook verboden. Maar je kunt nog zo voorbereid zijn, als groepen mensen zo tekeer gaan kun je daar met veel politie nog niet tegenop. Maar het is vreselijk dat het gebeurd is.”

Denkt u dat de avondklok deze rellen heeft uitgelokt?

„Dit had weinig tot niets met demonstreren te maken, dit was langer voorbereid. De groepjes betogers die vreedzaam waren werden overvleugeld door relschoppers. Ik heb het idee dat deze mensen de avondklok gebruikt hebben als aanleiding om lekker los te gaan. Dit had weinig te maken met het opkomen voor grondrechten. Ik denk dat het een optelsom is van een lange periode vol beperkingen en dat de avondklok daar ongetwijfeld iets aan heeft bijgedragen. Maar het is duidelijk dat deze mensen op dit moment om te rellen hebben gewacht.”

Heeft u in beeld welke groepen het geweld hebben veroorzaakt?

„De relschoppers waren van diverse pluimage, voor een deel hooligans. We hebben ook copycat-gedrag gezien: mensen die de beelden uit Amsterdam en Eindhoven zagen en dat gingen nadoen. We moeten nu zorgen dat het niet overslaat naar meer plaatsen, daar zitten we bovenop. Gelukkig zijn er heel veel mensen opgepakt, en we zullen de komende dagen nog meer arrestaties verrichten. Dankzij camera’s hebben we ze goed in beeld.”

Staat de avondklok als maatregel wat u betreft ter discussie?

„Nee, ik denk niet dat de avondklok in gevaar is. Die rellen begonnen al in de middag, het handhaven van de avondklok zelf ging veelal prima. Er was geen massajacht door de politie, maar er is wel duidelijk opgetreden. In verreweg de meeste gemeenten is het goed gegaan en hielden de meeste mensen zich aan de avondklok. Het merendeel had een werkgeversverklaring op zak, of een hond aan de lijn.”

Kan de politie de situatie nog aan, of is hulp van het leger nodig?

„Zover ben ik nog niet. Vanaf vanavond kunnen ook de BOA’s de avondklok handhaven, dat zal zeker in de steden helpen. We moeten de situatie van de dag tot dag bekijken, maar ons ook niet gek laten maken.”

Kunnen demonstraties tegen de coronamaatregelen nog doorgaan?

„Dat moeten we zeker bespreken. Het grondwettelijk recht op demonstreren staat overeind, ook afgelopen weekend waren er demonstraties waar niks aan de hand was. Ik verwacht wel dat burgemeesters nu strikter gaan kijken naar of je betogingen wilt toestaan. De demonstraties die uit de hand liepen dit weekend waren vaak al verboden. Toch ging het mis. Tegelijk zet je nu ook niet de grondwet zomaar aan de kant.”

