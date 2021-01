Een dag later is er troost voor gesloopt café D'n Hertog in Eindhoven

Voordat de coronacrisis uitbrak was Eetcafé D’n Hertog, recht tegenover het station, een plek waar een Spaanse muziekvereniging een biertje dronk na de optredens. Waar deelnemers aan een pubquiz hun avondje begonnen. Waar je even langskwam voor een snelle borrel.

Al die stamgasten zagen zondagmiddag hoe het kleine eetcafé een doelwit was van stenenwerpende mannen in hoodies. Hoe containers in de fik vlogen, en parasols door de lucht.

Eigenaresse Linda zit een dag later in haar kroeg een broodje te eten. Gisteren zag ze op Omroep Brabant de relschoppers haar kroeg vernielen. Vandaag wordt ze voortdurend gebeld. Of er rijden mensen langs, die even stoppen. „Ik wil je even zoenen, maar dat kan niet”, zegt een voorbijganger.

‘Dit is mijn stad, daar hou je van’

Stamgast Jeroen van der Wegen komt rechtstreeks uit zijn werk, even langs D’n Hertog. De rellen hebben hem geraakt, zegt hij. „Dit is mijn stad, jongen, daar hou je van. Wat hier gisteren is gebeurd, dat is Eindhoven niet. Het deed me echt enorm veel pijn. En nog steeds.”

Zondagmiddag braken er in Eindhoven grootschalige rellen uit. Honderden mensen vernielden het station en gebouwen, plunderden de Jumbo en bekogelden de politie. Er werden 62 mensen opgepakt, van wie maandagmiddag de helft nog vastzat. De jongste was 14 jaar, de oudste 56. Het merendeel van de relschoppers was tiener of twintiger.

Een dag later zijn er in en rond het station vele stille getuigen van de avond te zien. Schermen met reisinformatie zijn kapot gegooid, overal gebarsten ruiten, een vernielde stationspiano. De geplunderde Jumbo is dicht: drie medewerkers vullen de schappen bij.

‘Hooligans die samen optrekken’

Toine van Loenhout, hoofd van de regionale recherche, zag zondag een klein groepje dat wilde demonstreren. Maar al snel vormde zich een grotere groep met maar één doel: rellen. „Jonge mannen, in het zwart gekleed, met hoodies op, die er op uit waren geweld te gebruiken. We zien dat een flink deel van de relschoppers van buiten de regio komt. We hebben shirtjes en sjaaltjes van verschillende voetbalclubs gezien, dus dan denk je aan hooligans. Van verschillende clubs, die nu blijkbaar wél samen kunnen optrekken.”

Bedrijfsleider Stefan Doomernik van Italiaans restaurant Giornale zat er middenin. Hij was bestellingen voor afhaalklanten aan het verwerken, toen de rellen uitbraken. Hij zag stenen door de lucht vliegen, ME-busjes op mensen af rijden.

De stoelen vlogen door de lucht

Toen de relschoppers zijn straatje in kwamen, heeft hij alle lichten uitgedaan en is boven gaan schuilen. De stoelen en menuborden vlogen door de lucht, de schade loopt in de duizenden euro’s. „Wij als horecaondernemers zijn hard getroffen. Maar we doen écht ons best er het beste van te maken, elke dag. En dan krijg je dit soort relschoppers, ik snap het echt niet.” Het restaurant blijft in ieder geval maandag dicht, uit angst voor nieuwe rellen.

Maar, zegt Stefan Doomernik, er gebeuren ook dingen waar hij vrolijk van wordt. Al die mensen, bijvoorbeeld, die al de hele dag aanbieden om kosteloos te helpen met opruimen. Voor het station, waar glasbedrijven de gebarsten ruiten vervangen, staat een bakje met stoepkrijt, voor wie iets wil opschrijven. „Dank aan politie en hulpverleners”, schrijft Saskia Tan, met een geel hartje erbij.

‘Meer lieve mensen’

Met een inzamelingsactie voor café D’n Hertog, zondagmiddag impulsief begonnen door leden van de Spaanse muziekvereniging, is al ruim 12.000 euro opgehaald. „Gisteren waren het jonge mensen die Eindhoven aan het slopen waren, nu hebben tientallen jonge mensen geld gestort”, zegt de 24-jarige Marie-Louise van der Weijst. „Mensen komen langs het station, laten hun medeleven zien. Dat zegt mij heel veel. Wij zijn met meer.”

Eigenaresse Linda kan weer lachen, als ze vertelt over alle mensen die bellen, langskomen of een berichtje sturen. „Het is kippenvel, het doet me veel. Ik ben positief, altijd, dus nu ook. Voor mij is het helder: er zijn gewoon veel meer lieve mensen dan relschoppers.”