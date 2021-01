Dodental na explosies in Chinese goudmijn opgelopen tot tien

Het dodental na twee achtereenvolgende explosies in een Chinese goudmijn is maandag opgelopen tot tien. Elf anderen konden zondag worden gered nadat ze twee weken ondergronds hadden vastgezeten. Eén mijnwerker wordt nog vermist; de zoektocht naar hem wordt voortgezet, melden internationale persbureaus.

De explosies vonden op 10 januari plaats in een goudmijn in aanbouw in de Chinese kustprovincie Shandong. De oorzaak wordt nog onderzocht. Bij met name de tweede - en zwaardere - ontploffing kwamen tonnen puin vrij, waardoor de schacht en liften werden geblokkeerd. Om de overlevenden te bereiken, gebruikten reddingswerkers parallelle schachten om voedsel naar beneden te takelen.

De explosies hebben gevolgen voor twee ambtenaren van de stad Qixia, waar de goudmijn zich bevindt. Zij zijn ontslagen omdat ze een dag hadden gewacht met het melden van het mijnongeluk. Daardoor verloren de hulpverleners kostbare tijd, stellen de autoriteiten.

China is de grootste goudproducent ter wereld: 11 procent van de totale goudvoorraad werd in 2019 in dat land gewonnen. Dat stelt de World Gold Council, de organisatie die de goudmarkt wereldwijd bijhoudt. Hoewel de veiligheid in de mijnen de afgelopen decennia aanzienlijk is verbeterd, gebeuren er nog regelmatig ongelukken. In september stierven zestien arbeiders in een kolenmijn in het zuidwesten van China. Ze zaten beklemd en werden blootgesteld aan een dodelijke concentratie koolmonoxide. In totaal kwamen afgelopen jaar 573 Chinese mijnwerkers om het leven, aldus persbureau Reuters.