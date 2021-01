De verboden peniscakejes van de Egyptische verjaardag

Iets heel anders vandaag: cupcakes met marsepeinen penissen en andere gewoonlijk bedekte lichaamsonderdelen als decoratie. Daar heeft Egypte zich de afgelopen twee weken over, nou ja, opgewonden.

Hierover gaat het. Een groep oudere vrouwen – dat staat er overal bij in de media, misschien extra pikant in deze context? – vierde de verjaardag van een van hen in de Al-Gezira sportclub (golf, tennis, croquet) in een rijke wijk van Caïro. Een van de aanwezigen was Soheir al-Attar, hoogleraar pathologie aan de medische faculteit van de Universiteit van Caïro en winnares van de zilveren medaille bij 200 meter rugslag bij de World Masters 2019 in Zuid-Korea in de categorie 70-75 jaar. Volgens de nieuwssite Middle East Eye vertelde Attar de krant El-Watan dat zij en de andere gasten verbaasd waren dat ze de gewraakte cupcakes als toetje kregen. Die waren volgens haar eigenlijk bedoeld voor een andere partij, een vrijgezellinnenfeest. Ja, wat zou ú zeggen als u in een penibele situatie was terechtgekomen? Maar op Facebook deden foto’s de ronde van met smaak peniscakejesetende dames.

Hoe dan ook. De cakejes werden zoals dat gaat via sociale media aan de staatsmedia geserveerd, en toen was de boot aan en namen alle instanties metéén hun verantwoordelijkheid. De club zelf meldde het incident bij de politie. De politie arresteerde de bakster – niet het gezelschap, want de aanhouding van dergelijke elitedames zou problemen kunnen opleveren. Een parlementslid deed een beroep op de minister van Sport en Jeugdzaken om de Gezira-club te ontbinden wegens overtreding van de coronaregels en de religieuze voorschriften. De minister richtte een commissie van onderzoek op en zijn woordvoerder beloofde dat die „niet zachtmoedig” zal zijn. En de Dar al-Ifta, een van de allerhoogste islamitische instanties in Egypte, onderstreepte dat seksuele insinuaties op cakejes verboden zijn en sprak van een „flagrante inbreuk op maatschappelijke waarden”.

Vrouwen en seks, of alles wat ook maar enigszins in de buurt zou kunnen komen van seks, vormen in het hele Midden-Oosten een problematische combinatie. Maar al helemaal in Egypte, waar aan de ene kant bijna iedere vrouw wel eens op straat is aangerand of anderszins seksueel lastig gevallen, maar zij aan de andere kant geacht wordt te allen tijde haar kuisheid te behoeden. Met familiewaarden als kuisheidsgordel.

Eén voorbeeld uit vele: de twee influencers die in juli tot twee jaar gevangenis werden veroordeeld wegens „het ondermijnen van de familiewaarden en -beginselen” met hun video’s en foto’s op TikTok. Ze werden vorige week in hoger beroep vrijgesproken, maar vastgehouden hangende een onderzoek naar mensenhandel (door andere jonge vrouwen aan te moedigen ook op TikTok te gaan).

Maar de verjaarspartij in de Gezira club laat ook iets anders zien: hoe efficiënt de staat de maatschappij controleert. Niemand zei tegen het clubbestuur dat het de politie moest inlichten; het wist dat dit de enige juiste weg was. In 24 uur had iedereen zijn verantwoordelijkheid genomen: de politie had gedaan wat ze moest doen, de minister was aan het onderzoeken geslagen en de Dar al-Ifta had het religieuze kader geleverd.

En van de naar Turkije uitgeweken Egyptische journalist Haytham Abokhalil leen ik nog iets anders: dat het tegelijk geen enkel probleem is „politieke gevangenen uit te kleden en hun genitalia onder stroom te zetten met als voorwendsel het vaderland voor het kwaad te behoeden”.

