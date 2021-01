De tijd dringt voor miljoenen Jemenieten

De grootste humanitaire ramp ter wereld is iets groter geworden. De crisis in Jemen is na bijna zes jaar oorlog tussen de door Saoedische coalitie gesteunde Jemenitische regering en de Houthi-rebellen nog altijd uitzichtloos. De Verenigde Naties waarschuwen dat meer dan de helft van de Jemenitische bevolking op de rand van een ongekende hongersnood staat. Een vrijwel ingestorte gezondheidszorg maakt ook nog de gehele bevolking kwetsbaar voor de coronapandemie. De Jemenieten zijn nagenoeg geheel afhankelijk van noodhulp van buiten.

De schrijnende situatie in het Arabische land is het directe gevolg van een bloedige burgeroorlog die in 2015 escaleerde door een militaire interventie van Saoedi-Arabië. De Saoedi’s, met name gesteund door de Verenigde Arabische Emiraten, rekenden op een snelle overwinning om de verjaagde regering van president Hadi weer in het zadel te krijgen. Die werd in 2014 door Houthi-rebellen, gesteund door Iran, uit de hoofdstad Sana’a verdreven.

De bliksemoorlog waar Saoedi-Arabië op rekende werd een strijd op drijfzand. Het conflict kan dan ook op steeds minder belangstelling rekenen. Inmiddels zijn er meer dan honderdduizend oorlogsdoden, met name burgers. Hoewel alle strijdende partijen door mensenrechtenorganisaties van oorlogsmisdrijven worden beschuldigd, zijn het met name Saoedische luchtaanvallen die voor veel burgerdoden zorgen. De aanhoudende gevechten maken ook veel indirecte slachtoffers, waarbij de hongerdood allang geen uitzondering meer is.

De dreigende hongersnood in Jemen, waar sinds 2017 door de VN voor wordt gewaarschuwd, is niet afgewend, maar eerder waarschijnlijker geworden. Een van de laatste wapenfeiten van de zojuist vertrokken Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo was het op de terreurlijst zetten van Ansar Allah, zoals de gewapende tak van de Houthi’s formeel bekendstaat. Een besluit dat onvermijdelijke gevolgen heeft voor het overgrote deel van de hongerlijdende Jemenieten, dat vooral in het noorden van Jemen woont. In dat deel van het land zijn het namelijk de Houthi’s die de dienst uitmaken. Het betekent dat hulporganisaties ter plekke nu, wat de VS betreft, zaken doen met een terreurbeweging – en dus op sancties kunnen rekenen. Volgens Pompeo zou noodhulp doorgang blijven krijgen, maar hulporganisaties hechten aan die toezegging uit ervaring weinig waarde.

De VN en hulporganisaties vrezen dat noodhulp, die al belemmerd werd door strijdende partijen, hiermee nóg moeilijker te verlenen is. Met een pennenstreek dreigt nu alle hulp tevergeefs te zijn geweest. Sommige hulpverleners vergeleken het besluit van Pompeo al met een doodvonnis.

President Joe Biden beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne de steun aan de Saoedische interventie in Jemen stop te zetten. De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken bevestigde onlangs die belofte en zei afgelopen week het besluit van Pompeo, dat dinsdag inging, onmiddellijk te herzien. Blinken was ook opvallend kritisch door te stellen dat de Saoedische militaire campagne heeft „bijgedragen aan [...] de ergste humanitaire crisis ter wereld”. Onder presidenten Obama en Trump was dergelijke kritiek ver te zoeken.

Maar de tijd dringt voor miljoenen Jemenieten, die nu het slachtoffer dreigen te worden van een cynische erfenis van de Trump-regering. Het is schandelijk genoeg dat de humanitaire crisis in Jemen al jaren moedwillig is verergerd door Saoedi-Arabië en Iran. Aan Biden de dringende taak om daar snel verandering in te brengen.