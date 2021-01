De strijd tussen de KvK en vijf grote data-afnemers

Het „hartelijk welkom” van de voorzitter weerkaatst bijna, zo rustig is het bij de hoorzitting die de Tweede Kamer in april 2019 houdt. Op de agenda staat de wijziging van de Handelsregisterwet, waardoor de Kamer van Koophandel (KvK) de eigenaar wordt van alle data in het handelsregister.

Met ruim drie miljoen ingeschreven bedrijven en rechtspersonen vervult het handelsregister een spilfunctie in het economisch verkeer. Het bevat essentiële zakelijke gegevens, zoals jaarrekeningen en informatie over de bestuurssamenstelling en gevolmachtigden. Wie een contract sluit met een bedrijf, kan via het handelsregister bijvoorbeeld nagaan of degene tegenover hem wel tekenbevoegd is.

Door de wetswijziging krijgt de Kamer van Koophandel veel controle over het handelsregister via het zogeheten databankenrecht. Dit geeft de samensteller van een databank – die substantieel investeert in verzameling, controle en presentatie van de gegevens – vergaande zeggenschap.

Of dit gezien de publiekrechtelijke taak van de KvK wenselijk is, en toegestaan volgens Europees recht – daarover lopen de meningen van deskundigen en belanghebbenden uiteen. Op instigatie van de VVD hoort de Tweede Kamer daarom juridische deskundigen en voor- en tegenstanders. De KvK is warm voorstander van de wetswijziging, mede omdat zij dan (privacy)misbruik van data beter kan tegengaan.

Principieel onjuiste koers

Open State Foundation, een maatschappelijke organisatie die ijvert voor openheid van overheidsdata, vindt het wetsvoorstel juist „een bedreiging”. Ze wijst erop dat het handelsregister in buurlanden als België, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk gratis toegankelijk is gemaakt en dat Nederland juist het tegenovergestelde doet.

Dat is in de ogen van Open State Foundation principieel onjuist. Open data zijn belangrijk voor democratische controle en voor de economie: ondernemers kunnen aan de hand daarvan nieuwe, innovatieve producten ontwikkelen.

Aan veel parlementariërs gaan de punten van de zeven uitgenodigde sprekers grotendeels voorbij. Op de hoorzitting komen alleen een Kamerlid van de VVD, van GroenLinks en – eventjes – een van het CDA af. Twee maanden later neemt de Kamer de wetswijziging met algemene stemmen aan, ondanks een amendement van de VVD tegen het databankenrecht. Voor de Eerste Kamer is het een hamerstuk.

Toch moet de rechter zich nu, anderhalf jaar later, uitspreken over de geldigheid van de wet. Vorige week hebben vijf grote afnemers van KvK-data de organisatie namelijk gedagvaard: dataverwerkers Altares Dun & Bradstreet, CreditDevice, Creditsafe, Company.info en Graydon. Namens hen stelt de brancheorganisatie van aanbieders van bedrijfsinformatie, de VVZBI, dat de KvK hen ten onrechte „vergaande restricties” oplegt bij het gebruik van het handelsregister – op basis van het nieuwe databankenrecht.

„Ze drukken ons uit de markt”, zegt Graydon-directeur en VVZBI-voorzitter Rob Veneboer. Matthijs Tetteroo, directeur van Company.info en VVZBI-bestuurslid voegt daar aan toe: „De KvK probeert voor eigen gewin het productontwerp, aanbod en tarifering van een hele sector naar haar hand te zetten.

De leden van de VVZBI gebruiken het handelsregister om zélf producten en diensten te ontwikkelen. Zo verkoopt Company.info „diepgaande bedrijfsinformatie” die mede gebaseerd is op KvK-data. Wie op de site van Company.info een bedrijf opzoekt, ziet direct onder meer de bestuurssamenstelling, de (historische) omzet en de oprichtingsdatum. Ook is er te vinden uit welke vennootschappen een bedrijf nog meer bestaat. Zulke informatie is aantrekkelijk voor financiële instellingen die verplicht zijn klanten te screenen.

Geen voorkeursbehandeling meer

Volgens de vijf databedrijven maakt de KvK hun het werk steeds moeilijker. Als grootafnemers, die het handelsregister honderdduizenden keren per jaar raadplegen, ontvingen zij jarenlang korting. Hoe meer bedrijfsuittreksels ze afnamen, hoe lager de prijs per stuk werd. Maar op instigatie van de KvK schafte Economische Zaken die korting in 2017 af. Dat is eerlijker, vindt zij: iedereen betaalt nu hetzelfde voor een uittreksel.

Maar de databedrijven zien er een koers in waarbij de KvK hun de voet dwarszet. Ze wijzen ook op een al jaren lopende proef waarbij de KvK real-time handelsinformatie verkoopt aan (potentiële) klanten van hen. De KvK legt desgevraagd uit dat deze ‘signaalservice’ deelnemers zoals banken rechtszekerheid biedt en helpt „efficiënter” informatie op te vragen. Zo krijgen ze een seintje als bij een klant iets is veranderd in het register.

De vijf databedrijven wantrouwen die uitleg. Zij wijzen op een interne KvK-presentatie – openbaar gemaakt na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur – waaruit blijkt dat de Kamer van Koophandel de dienst ‘signaalservice’ ook in de markt zet als een nuttig instrument voor „commerciële doeleinden” en het genereren van „leads”. Die zou helpen om „kansen proactief te benutten. „Bijvoorbeeld: U wilt weten of er in uw omgeving een nieuwe onderneming zich heeft gevestigd, zodat u hem kan benaderen.”

„De KvK vaart een commerciëlere koers, met als summum dat ons vergaande restricties worden opgelegd over de manier waarop wij van handelsregisterdata gebruikmaken”, zegt Tetteroo van Company.info. Zo eist de KvK inzicht in wie de klanten zijn van VVZBI-leden en welke producten zij afnemen. Of de KvK zulke eisen mag stellen, is de kernvraag van de rechtszaak.

In strijd met Europees recht

De vijf stellen in hun dagvaarding primair dat de KvK überhaupt geen databankenrecht heeft. Het handelsregister is door de KvK op grond van haar publieke taak gecreëerd, van de vereiste ‘eigen’ substantiële investeringen om databankenrecht te krijgen is volgens de vijf geen sprake. „Ze kunnen op basis van het Europees recht gezien helemaal geen databankenrecht claimen”, zegt Veneboer. Ook claimen de VVZBI-leden dat de KvK in strijd met de Europese Open Data-richtlijn handelt.

Dat commerciële motieven hierbij een rol spelen, is volgens hen evident. Ze verwijzen naar het conceptwetsvoorstel waarin staat dat aanscherping van databankenrecht nodig is „om te borgen dat de handelsregistergegevens een inkomstenbron kunnen blijven” voor de KvK.

Fons Schootstra, een KvK-directeur, vertelt dat de KvK strengere regels voor het gebruik van het handelsregister heeft opgesteld om twee redenen: privacy en rechtszekerheid.

De afgelopen jaren waren er volgens Schootstra online partijen actief die handelsregisterdata misbruikten en verouderde uittreksels doorverkochten. Zij profileerden zich als het echte handelsregister en zorgden voor verwarring. Ook worden door derden persoonsgegevens van bijvoorbeeld zzp’ers uit het register gekocht voor marketingdoeleinden.

Een link met de vijf VVZBI-leden legt Schootstra niet. Maar omdat onduidelijk is waar ‘foute’ websites hun handelsregisterdata vandaan halen, wil de KvK straks van alle bedrijven die op grote schaal data verwerken weten wie hun klanten zijn en welke handelsregisterdata worden doorgeleverd. „Wij worden namelijk op misbruik aangesproken.”

Deze maand ontvingen verschillende huisartsen thuis een kritische brief van corona-actiegroep Viruswaanzin. Daarop werd in de Kamer kritiek geuit op de KvK: daar zou Viruswaanzin het adressenbestand hebben aangeschaft. De KvK erkent dat het zulke adressenbestanden verkoopt, maar zegt dat vergelijkbare, verouderde bestanden ook voor een fractie van de prijs op „foute” websites te koop zijn.

Commerciëlere koers

„De KvK is zichzelf meer gaan zien als liaison voor bedrijfsinformatie dan als de handelsregisterbeheerder van ons allemaal”, stelt Jasper Sluijs, universitair docent economisch publiekrecht aan de Universiteit Utrecht. Hij plaatst de rechtszaak tegen de KvK in „een bredere trend van steeds commerciëler opererende overheidsinstanties”.

Van oudsher stoffige ‘zelfstandige bestuursorganen’ zoals Staatsbosbeheer, het Kadaster, Nederlands Forensisch Instituut, CBS, RDW en KvK zijn het afgelopen decennium getransformeerd tot modernere, commerciëlere instellingen. De kiem daarvan ligt bij de bezuinigingsronde die volgde op de financiële crisis van 2008. De instanties kregen toen de opdracht om de begroting te dichten en meer hun eigen broek op te houden. „Dat zijn ze met veel enthousiasme gaan doen”, constateert Sluijs.

En dat zorgt voor frictie. Marktonderzoeksbureaus daagden eind vorig jaar bijvoorbeeld ook het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor de rechter omdat die zich volgens hen steeds meer op de commerciële markt begeeft en met hen concurreert. In 2019 procedeerde een app-ontwikkelaar tegen het Kadaster vanwege diens gratis software met bodeminformatie. Sluijs: „Zolang het kabinet geen extra budget vrijmaakt, heeft een ministerie er baat bij dat deze bestuursorganen deels hun eigen broek ophouden – ook als dat ten koste gaat van private concurrenten.“

KvK-directeur Schootstra ziet dat genuanceerder. Hij erkent dat de KvK door Economische Zaken „tot op zekere” hoogte geacht wordt om kostendekkend te werken. „Maar om daar nu de onderbouwing in te zien voor een te commerciële koers is echt een paar bruggen te ver.”