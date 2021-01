De stemming erin houden met gouden wc-borstels

In deze periode heb ik een aantal dingen geleerd. Dat je pasta tegen het plafond moet gooien om te kijken of ze gaar is. Dat je Vim kunt gebruiken om theevlekken van je tanden te poetsen. Het laatste is een tip van Emma Thompson, die als Engelse gewend is thee te drinken en tijdens een speech bij de Governors Awards van de Oscars dus kon uitleggen waar Vim goed voor is.

Sinds ik dit allemaal weet heb ik voortdurend het visioen dat ik ziek word en straks door hulpverleners word gevonden onder een plafond vol vermicelli en met een mond vol Vim. Misschien moet ik niet zoveel naar mijn scherm kijken. Misschien moet ik vaker naar buiten. En ja, dat wil ik ook wel, maar het mag niet. Dus slinger ik mijn oude laptop weer aan en zoek naar nog meer wereldkennis online.

Van modejournalist Alex Williams van The New York Times leer ik dat Mr. Biden bij zijn inauguratie zijn hand op de familiebijbel legde terwijl hij om zijn pols een Rolex Datejust horloge droeg met een blauwe wijzerplaat. Zoiets kost meer dan zevenduizend dollar en is een teken van presidentiële wereldvreemdheid, zegt Williams. Out-of-touch elitism.

Wat een schandelijk stuk, reageren pro-Biden kiezers, want, uh, o ja, had Mr. Trump niet een gouden wc? Jawel, nou en of, dat had hij. Een wc met de naam ‘America’, die door de Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan werd gemaakt voor het Guggenheim Museum en vervolgens aan de president in bruikleen gegeven. En terwijl de Amerikanen zo over gouden wc’s babbelen, zwaaien Russen deze dagen met gouden wc-borstels, omdat oppositieleider Aleksej Navalny in een video heeft gesproken over een geheim paleis van president Poetin met wc-borstels van 850 dollar.

Het komt goed uit dat ik al zo lang binnen zit en zoveel nuttige kennis verzamel, want nu diep ik uit mijn geheugen achteloos de Gouden Lepel Lezing op. Tegenwoordig heb ik enorm veel verstand van lezingen. Aangezien ik geïsoleerd ben geraakt van de rest van de wereld, zit ik hier in huis als een alleenheerser en af en toe klim ik op een stoel om mijn afwezige volk toe te spreken. Die speeches worden met de dag beter en beter; omdat ik dus steeds meer weet over Vim en zo, en omdat ik de kunst van voorgangers afkijk.

De Gouden Lepel Lezing, Golden Spoon Oration, ook wel The Regal Splendor of the President’s Palace genoemd, werd gehouden in april 1840 en duurde drie dagen. Politicus Charles Ogle stak in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een tirade af tegen de zittende president Martin Van Buren. Deze Van Buren, van Nederlandse komaf, was volgens Ogle een dandy. De president gaf veel te veel geld uit aan spiegels, behang, bonbonnières, gouden lepels en „GROENE VINGERKOMMETJES, waarin hij zijn mooi taps toelopende, zachte, witte lelievingers wast, na een diner van fricandeau de veau en omelet soufflé”.

Nee, dan Harrison, oreerde Charles Ogle. Henri Harrison, de oude soldaat, uitdager van Van Buren bij de verkiezingen. Die had ooit huis en haard verlaten om duizenden vrouwen en kinderen te redden in de ijzige noordwestelijke winters, levend op rauw rundvlees. Zonder zout! Later is deze vermakelijke Gouden Lepel Lezing van Ogle ontmaskerd als een ‘omnibus of lies’, want in feite had Van Buren relatief weinig belastinggeld aan zijn huishouden uitgegeven, maar de speech werkte wel. Van Buren verloor de verkiezingen en Harrison won.

Het interesseert me mateloos, het onderwerp dat hier opdoemt, het vraagstuk hoe je stemmingen maakt en beïnvloedt. En ik omdat niet meer buiten kom en niemand meer naar me luistert, probeer ik hier in huis de stemming erin te houden. Staande op een stoel in mijn kamer, tegenover mijn onzichtbare onderdanen, speech ik steeds bevlogener en langer. Een dag, twee dagen, drie dagen. Het gaat me steeds voortreffelijker af en ik hoor niemand klagen.

Vanuit de buitenwereld dringt soms vaag nog iets tot mijn vertrekken door. Maar alles wat door de muren heen komt is werk, all work and no play, niemand wil meer met me spelen en dus moet ik de jeu er zelf in brengen. Ik lees over dandies, over fricandeau de veau en over Martin Van Buren, die niet wilde volstaan met gazons en daarom in zijn tuin heuvels liet aanleggen, „waarvan wordt gezegd dat elk paar is ontworpen om te lijken op de boezem van een Amazone”.

Details zijn onmisbaar voor een greep op het bestaan, onzin is leerzaam en als je je goede humeur wilt bewaren is variatie het sleutelwoord. Kennelijk bestaan er ook mensen die ontroerd raken door speeches over fatsoen en verbinding, maar ik ben daarvoor persoonlijk veel te oppervlakkig. Als ik ooit, ooit mijn huis nog uit kom, zal ik iedereen dagen-, dagenlang bijpraten over wc-borstels en bonbonnières.