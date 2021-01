De geschiedenis van Breda op 89 muren

Enkele muurschilderingen zijn weleens beschoten in Breda of ze waren onbedoeld decor in nieuwsitems wanneer er verslag werd gedaan van een misdaad of ongeluk. De Blind Walls Gallery in Breda houdt dan ook niet alleen alle muurschilderingen die de stad versieren bij, maar ook een aparte ‘Blind Walls Crime’.

Om het jubileum van vijf jaar muurschilderingen in Breda te vieren, verscheen het prachtig uitgegeven jubileumboek Het museum op straat waarin 89 muren staan die door een kunstenaar zijn bewerkt. Vaak kregen kunstenaars de opdracht de plek van hun schildering te koppelen aan een tijd. Het levert een soort geschiedenis van Breda op.

Ingemetselde kat

Geestig is die van de Amerikaanse kunstenaar ESPO, die dermate in de war was van al het oranje op Koninginnedag dat hij er een muur aan besteedde. Minder feestelijk is die van Studio Ruwedata, die in Café De Bruine Pij een wandschildering met een kat maakte. Bij een restauratie waren ooit de resten van een ingemetselde kat gevonden. In de late Middeleeuwen werden ze vaker levend ingemetseld om de bewoners van Breda te beschermen.

Fraai is die van Joren Joshua die zich in de Terheijdenstraat liet inspireren door de onbekende broer van Vincent van Gogh. Cor, die 14 jaar jonger was, werkte als technicus bij de machinefabriek Backer en Rueb. Na enkele jaren vertrok hij naar Zuid-Afrika waar hij technisch tekenaar werd voor de Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatschappij en waar hij mee vocht in de tweede Anglo-Boerenoorlog. Hij kreeg koorts, belandde in het ziekenhuis en schoot zichzelf door het hoofd. Niemand weet waarom en waar hij ligt, zijn naam staat wel op monumenten van Nederlanders die zijn „gevallen voor de Republiek”. Nu wordt hij dan ook herinnerd op vijf muren bij de oude fabriek waar hij werkte.

Het boek is te bekijken, de Bredase muurschilderingen zelf zijn coronaproof te bezichtigen.

Kunstboek Blind Walls Gallery: Het museum op straat. Een geschilderde geschiedenis van Breda. Graphic Matters, 340 blz. € 44,90 Inl: blindwalls.nl