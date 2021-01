Negentien arrestaties na rellen in Tilburg In Tilburg zijn negentien mensen aangehouden naar aanleiding van rellen op zondagavond. Dat heeft de politie zondagnacht verklaard. Evenals in de nabijgelegen steden Breda en Oosterhout gingen groepen relschoppers er de straat op en pleegden ze op grote schaal vernielingen, meldt het ANP. Politie_Tilburg Politie Tilburg eo Het wordt rustiger op straat in #Tilburg . Er zijn tot nu toe 19 relschoppers aangehouden. Politiemensen blijven toezicht houden en handhaven daar waar het nodig is. #AlleenSamen 25 januari 2021 @ 00:02 Volgen In de drie Brabantse plaatsen werden noodbevelen uitgevaardigd om de rust te herstellen. In Breda werd zeker een arrestatie verricht. Burgemeester Theo Weterings van Tilburg verwacht dat er nog meer aanhoudingen volgen. Samen met de burgemeesters van Breda en Oosterhout roept hij mensen op geen gehoor te geven aan oproepen om ook maandagavond de straat op te gaan om rellen te schoppen. In zeker tien steden, waaronder Eindhoven, Enschede, Roermond en Den Haag, gingen mensen zondagavond de straat op om zich te verzetten tegen de avondklok. Die betogingen liepen bijna overal uit op rellen. Er zijn tientallen arrestaties verricht. In Eindhoven werden voertuigen in brand gestoken, winkels geplunderd en ramen ingegooid. In de loop van de nacht keerde zo goed als overal de rust terug. De avondklok geldt tussen 21.00 uur en 04.30 uur en is bedoeld om de verspreiding van het coronavirus te helpen bestrijden. De maatregel, die zaterdagavond inging, blijft tot zeker 10 februari van kracht.

‘Biden verlengt reisbeperkingen voor meeste Europeanen’ De Amerikaanse president Joe Biden is van plan maandag opnieuw reisbeperkingen af te kondigen voor niet-Amerikaanse reizigers vanuit de 26 Europese landen van de Schengenzone, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Ook reisberperkingen voor reizigers uit Brazilië worden verlengd, en Zuid-Afrika wordt toegevoegd aan de lijst. Dat melden persbureaus op basis van bronnen bij het Witte Huis. Oud-president Trump kondigde in de laatste dagen van zijn regeertermijn aan dat het inreisverbod voor reizigers uit de meeste Europese landen en Brazilië met ingang van 26 januari zou worden opgeheven voor reizigers met een negatieve coronatest. Biden had al laten weten dat hij dat besluit na zijn beëdiging ongedaan zou maken. Het Witte Huis voegt Zuid-Afrika toe uit zorg over de virusvariant die in dat land is opgedoken. De maatregel maakt deel uit van pogingen van de nieuwe Amerikaanse regering om de coronapandemie in de Verenigde Staten onder controle te brengen. In het land zijn ruim 25 miljoen besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Meer dan 419.000 mensen zijn er aan de gevolgen van Covid-19 overleden. De reisbeperkingen tegen niet-Amerikaanse reizigers uit de meeste Europese landen zijn sinds maart van kracht. Vorige week tekende Biden een executive order om internationale reizigers te verplichten na aankomst in de VS twee weken in quarantaine te gaan. Reizigers moeten bovendien binnen drie dagen voor vertrek een negatief testen op het coronavirus.

Mexicaanse president López Obrador positief getest op Covid-19 De Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador is positief getest op het coronavirus. Dat heeft hij zondag verklaard op sociale media. Zijn symptomen zijn mild, laat hij weten. „Het spijt me om u mee te delen dat ik besmet ben met Covid-19”, aldus López Obrador. „De symptomen zijn mild maar ik onderga al medische behandeling.” De 67-jarige president voegt toe „optimistisch” te zijn en zijn werk voort te zetten. Minister van Binnenlandse Zaken Olga Sanchez Cordero zal echter zijn dagelijkse persconferentie overnemen. „We zullen hier allemaal doorheen komen.” lopezobrador_ Andrés Manuel Lamento informarles que estoy contagiado de COVID-19. Los síntomas son leves pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante todos. Me representará la Dra. Olga Sánchez Cordero en las mañaneras para informar como lo hacemos todos los días. 25 januari 2021 @ 00:30 Volgen Mexico kampt met een tweede golf van de coronapandemie. Bij ruim 1,75 miljoen mensen is besmetting met het coronavirus vastgesteld. Het dodental nadert 150.000, het op drie na hoogste ter wereld. De werkelijke aantallen liggen volgens het ministerie van Volksgezondheid waarschijnlijk hoger. Als gevolg van een golf aan nieuwe besmettingen naderen ziekenhuizen in Mexico-Stad hun capaciteit. López Obrador, die zelden een mondkapje draagt, is bekritiseerd om zijn aanpak van de pandemie, met een strategie gericht op vergroting van de capaciteit van ziekenhuizen in plaats van testen en het traceren van contacten. Mexico heeft verplichte lockdown grotendeels vermeden. In plaats daarvan is gekozen voor een gelaagd stelsel van beperkingen, om de economische klap te verzachten.

De Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador op 7 januari tijdens een persconferentie in Mexico-Stad. Foto EPA