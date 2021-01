Conclusies rapport-Oostpool zetten gehele sector op scherp

Op 19 januari werd het langlopende onderzoek naar ongewenste omgangsvormen bij Toneelgroep Oostpool afgerond. De conclusies van de onderzoekscommissie waren vernietigend: bij zowel artistiek directeur Marcus Azzini als voormalig zakelijk directeur Ruud van Meijel was sprake geweest van ‘grensoverschrijdend gedrag in brede zin’, en het ontbreken van beleid om een veilige werkomgeving te garanderen had geleid tot een ‘cultuur waarin [dit gedrag] kon blijven bestaan’.

De commissie wijt dit onder andere aan het gebrek aan een duidelijke procedure voor meldingen van ongewenst gedrag, de veel te onzichtbare rol van de Raad van Toezicht, een tekort aan leiderschapscompetenties en een besef van de eigen machtspositie bij de directie. Ook is er bij Oostpool een te zwakke personeelsvertegenwoordiging en ontbreekt een doorlopend gesprek met de hele organisatie over gewenst en ongewenst gedrag.

In het rapport staat echter ook dat volgens de melders ‘de geschetste problematiek in meer of mindere mate speelt in de sector in brede zin’. Het groeiende besef hiervan noopte de theatersector de afgelopen maanden en jaren tot zelfreflectie: welke stappen moeten er worden gezet om een veilige werkomgeving voor iedereen te garanderen? De openbaringen in de zaak-Oostpool hebben dat proces opnieuw op scherp gezet.

Leidraad

Mirjam Terpstra, directeur van koepelorganisatie NAPK (Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten), wijst op de oprichting van centraal klachtenmeldpunt Mores.Online in 2018 als een van de belangrijkste stappen van de afgelopen jaren. „Daarnaast hebben we een onderzoek laten uitvoeren naar internationale ‘best practices’ op het gebied van een veilige werksfeer, dat we als handreiking aan onze leden hebben aangeboden. We hebben echter wel gemerkt dat er meer nodig was dan alleen tips. Dus hebben we eind vorig jaar een werkgroep opgezet onder leiding van een externe integriteitsadviseur, die als leidraad voor alle podiumkunstinstellingen kan fungeren.”

Lees ook: Artistiek directeur Marcus Azzini definitief weg bij Toneelgroep Oostpool

Terpstra wil in aanvulling op het meldpunt ook een overkoepelende klachtenregeling en geschillencomissie optuigen voor de podiumkunsten. „Om dat vorm te geven, hebben we een externe deskundige ingehuurd, die zich nu buigt over de mogelijkheden.”

Janke Dekker, bestuursvoorzitter van Mores.Online, constateert dat de organisatie steeds regelmatiger met haar eigen beperkingen wordt geconfronteerd. „Ons mandaat is beperkt. We helpen, begeleiden en adviseren slachtoffers, maar we kunnen geen klachtencommissie aanbieden die tot werkelijke consequenties zou kunnen leiden. We zijn daarmee afhankelijk van de desbetreffende organisaties zelf.”

Dekker: „We zijn nu aan het praten over herstructureringsvoorstellen. In Vlaanderen is een centrale klachtencommissie rond grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer ondergebracht bij de Genderkamer van de Vlaamse ombudsdienst, die zich ook over genderdiscriminatie buigt. In Nederland ontbreekt een dergelijk orgaan, terwijl het goed zou zijn om dit op sectoroverstijgend en landelijk niveau aan te pakken. Het gaat erom dat het niet bij melden blijft, maar dat er met hoor en wederhoor kan worden opgetreden.”

Veilige werksfeer

Dat de problematiek rond ongewenst gedrag overkoepelend moet worden bestreden beaamt ook Eric de Ruijter, de cultuurmanager die in opdracht van NAPK onderzoek deed naar beleid dat een veilige werksfeer kan bevorderen. „Er moet in organisaties meer aandacht en beleid komen om zogenaamde psycho-sociale arbeidsbelasting tegen te gaan. Iedere arbeidssector heeft zijn eigen Arbocatalogi, waarin handen en voeten worden gegeven aan wat een gezonde werkomgeving allemaal behelst, en waar werkgevers zich aan moeten houden. In de huidige catalogus voor de podiumsector, die dateert uit 2013, wordt alleen aandacht besteed aan werkdruk en -stress, en niet aan ongewenst gedrag. Het is extreem urgent dat daar een update van komt.”

Lees ook: Voorstelling over #metoo in het theater: ‘Hij fluisterde in mijn oor: Jij wilt dit toch ook?’

Dode letter

Een rondgang langs de grote theatergezelschappen van Nederland leert dat dat gevoel van urgentie zeker gedeeld wordt. De meeste gezelschappen hebben de strijd tegen ongewenst gedrag hoog op hun prioriteitenlijst staan, waarbij de beleidsmaatregelen van organisatie tot organisatie wel behoorlijk verschillen. Iedereen is inmiddels doordrongen van het belang van externe vertrouwenspersonen en een transparante klachtenprocedure, maar waar sommige organisaties bijvoorbeeld kiezen voor een opendeurenbeleid voor alle werkzaamheden, vinden andere directies dat te betuttelend.

„De grote verworvenheid van deze tijd is dat omgangsvormen op de werkvloer steeds meer onderwerp van gesprek zijn”, zegt Harmen van der Hoek, zakelijk directeur van het Noord Nederlands Toneel. „We zijn in 2018 begonnen met in de hele organisatie gesprekken te voeren over gewenst en ongewenst gedrag. Daaruit zijn een viertal kernwaardes en een gedragscode voortgevloeid. Het is de verantwoordelijkheid van de leidinggevenden om dat in de praktijk te brengen en elkaar daarop aan te spreken, zodat het een voortdurend gespreksonderwerp blijft.”

Piet Menu, artistiek directeur van Het Zuidelijk Toneel: „Alles wat je op papier zet, blijft een dode letter als je het niet tot je cultuur maakt. Dat vraagt ook een kwetsbare opstelling van jezelf als leidinggevende, om er echt een groepsgesprek van te maken. Transparantie is hierbij cruciaal: doordat het onderzoeksrapport bij Oostpool openbaar is gemaakt, kan je er zelf ook mee aan de slag.”