Buitenlandse pers ziet Franse en Amerikaanse toestanden in hun normaal zo rustige standplaats

„Burgerkrieg”, stond er deze maandagochtend in grote, vette letters als opening op de website van het Duitse Boulevardblad Bild. Het blad citeert onder meer de Eindhovense burgemeester John Jorritsma: „Meine Stadt weint und ich auch.” Ook de Britse BBC en het Amerikaanse NBC waren er snel bij. Correspondent Stephanie Vandenberg van persbureau Reuters hekelde maandagmiddag op Twitter de voorspelbare berichten die daarop volgden, van Nederlandse media die signaleerden dat hun kleine land ineens wereldnieuws is. „De buitenlandse media volgen Nederland al sinds tijden, met fulltime correspondenten. Dat zou geen nieuws moeten zijn!” Wat valt deze correspondenten op?

Matt Steinglass van The Economist was niet verbaasd dat de vlam de afgelopen avonden in de pan sloeg.

„Correspondenten die ik spreek vinden dat er een moeilijk uit te leggen luiheid is in de Nederlandse aanpak. De Nederlandse overheid heeft de tendens om zaken op te splitsen en te decentraliseren. Voor moeilijke beslissingen roepen ze expertorganisaties in het leven voor advies, die vervolgens geen uitvoerende macht hebben. Dat is een goede werkwijze bij langlopende processen, maar tijdens een crisis blijkt het hopeloos.”

Onvrede over maatregelen

Die aanpak zorgt volgens Steinglass voor een opstapeling van onvrede over de maatregelen, waarover steeds discussie ontstaat omdat ze halfslachtig zijn. „Nu is er een avondklok, maar een groep mensen heeft niet meer het vertrouwen dat het gaat werken. Het zijn misschien ‘maar’ een paar duizend mensen die over zijn gegaan op rellen, maar dat vloeit voort uit een veel groter deel van de bevolking die het beu is.”

Zijn collega Antoine Mouteau, correspondent voor verschillende Franstalige media, ziet ineens Franse taferelen ontstaan. „Ik kom uit een land waar grote protesten normaler zijn, met plunderingen en branden. De houding bij Nederlanders veranderde wel na de mondkapjesplicht. ‘Wij zijn geen vee’, hoorde ik veel Nederlanders zeggen. Toch hield bijna iedereen zich aan de regels. Daarom had ik deze rellen in Nederland niet verwacht.”

Correspondenten die ik spreek vinden dat er een moeilijk uit te leggen luiheid is in de Nederlandse aanpak Matt Steinglass correspondent The Economist

Er is volgens Mouteau echt iets veranderd in de manier waarop Nederland naar omringende landen kijkt. Waren landen als Frankrijk en België eerst „hysterisch” , tegenwoordig worden ze de Nederlanders ten voorbeeld gesteld. „Voor een Franse televisiezender moest ik een interview regelen met de overheid, het RIVM of het OMT. Maar ik werd door alle drie genegeerd. Alsof ze de enige zijn in Europa. Op die manier wil Nederland uitstralen dat het goed bezig is, terwijl de realiteit anders ligt. Maar tijdens de persconferentie over de sluiting van de winkels hoorde ik Rutte ineens zeggen: ‘Kijk naar België en Frankrijk, daar gebeurt het ook.’”

Land is dichtgetimmerd

Thomas Erdbrink, correspondent Nederland en Scandinavië voor The New York Times, zag in zijn vorige standplaats Teheran honderdduizenden de straat opgaan. Hoe kijkt hij naar de Nederlandse rellen?

„Ik heb twintig jaar niet in Nederland gewoond, maar voel al sinds mijn terugkeer april vorig jaar dat er los van de pandemie dingen scheef zitten, zoals groeiende ongelijkheid en een elite die erg naar zichzelf kijkt en mensen met klachten wegzet als verward.”

Corona legt volgens Erdbrink iets bloot wat er al was. „Wat mij opviel: waar ik twintig jaar geleden als journalist van het Leidsch Dagblad wethouders direct kon bellen, zitten er nu overal per journalist drie woordvoerders op. Dat is een van de voorbeelden die laten zien dat wij ons land hebben dichtgetimmerd met regels en obstakels. Daarom ben ik voor mijn werk al snel verplaatst naar Zweden, in Nederland viel niet meer te werken.”

De gewezen Iran-watcher heeft ook een boodschap aan de Nederlandse media. „Als demonstranten zeggen ‘de media zijn het virus’, dan bedoelen ze daarmee dat ze zichzelf niet terughoren. Als je als NOS wordt bedreigd door boze mensen is dat natuurlijk vreselijk, maar ga eens praten met de vertegenwoordigers van die mensen. Niet om sympathie te krijgen voor ze, maar om te weten wat hen drijft. Wat zit erachter? Maar ik zie te veel berichten over politiepaarden die een blessure hebben opgelopen en hoor te weining van diengene die kritiek hebben op het overheidsbeleid. In een land dat niet wil polariseren, moet je naar elkaar luisteren. Anders krijg je Amerikaanse toestanden.”

Ongehoord Nederland

The New York Times deed vorige week zondag al verslag van de demonstratie op het Museumplein in Amsterdam: ‘De demonstranten verzamelden zich op een centraal gelegen plein met bekende gebouwen, zoals het Van Gogh Museum en het Amerikaanse Consulaat, en zwaaiden met borden waarop teksten als “dictatuur”, “Vrijheid” en “Wij zijn Nederland”. In het artikel wordt ook een bijdrage van „nieuwe omroep” Ongehoord Nederland geciteerd: „De waarheid is dat mensen moe zijn van de coronamaatregelen”, aldus omroepbaas Arnold Karskens.

Zondag plaatste de krant een video online met beelden van de rellen in onder meer Eindhoven en Amsterdam. Ook de Washington Post doet verslag.

De Britse krant The Guardian schrijft maandag over de ‘clashes’ in Nederland . De krant geeft een vrij compleet overzicht van de plaatsen en de vernielingen die zijn aangericht. Ook duidt de krant de Nederlandse situatie, de maatregelen inclusief het kabinet dat gevallen is in de Toeslagenaffaire. Enkele Franse kranten maken melding van protesten in verschillende steden in ‘Nederland en Denemarken’.