Aanhoudingen bij rellen in Rotterdam en Geleen, ME grijpt in

Ook onrust in Helmond, mobiele eenheid aanwezig Ook in het Brabantse Helmond zijn groepen jongeren de straat op gegaan. De mobiele eenheid is aanwezig maar heeft nog niet hoeven ingrijpen, bevestigt de politie na berichtgeving van het Eindhovens Dagblad. Volgens de krant wordt er met vuurwerk en stenen gegooid en is een bushokje vernield. Het is niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Het nabijgelegen Eindhoven is uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied, in een poging nieuwe rellen te voorkomen. Zondag liep een demonstratie tegen het coronabeleid uit de hand in de stad; relschoppers waren gewelddadig en plunderden onder meer winkels en cafés. 62 mensen werden gearresteerd. In onder meer Amsterdam, Rotterdam en het Limburgse Sittard-Geleen vinden maandagavond rellen plaats. In die laatste twee zijn inmiddels arrestaties verricht, bij alle drie heeft de mobiele eenheid moeten ingrijpen.

Ook in Amsterdam mobiele eenheid aanwezig Ook in Amsterdam is het onrustig. Rond de Molukkenstraat in Amsterdam-Oost zijn jongeren de straat op gegaan die volgens een politiewoordvoerder „de intentie hebben om te gaan rellen”. Zo zouden jongeren stenen uit de straat hebben gehaald maar is nog niets naar de politie gegooid. De politie kan nog niet zeggen om hoeveel jongeren het gaat. De mobiele eenheid is aanwezig om in te grijpen. Eerder op de dag werden op sociale media al oproepen gedeeld tot rellen bij de Molukkenstraat. Uit voorzorg timmerden sommige ondernemers in de buurt de ruiten van hun zaak dicht.

Politie houdt mensen aan die oproepen tot rellen De politie in Noord-Holland heeft maandag vijf mensen aangehouden voor het oproepen tot geweld. Zij zouden online berichten hebben geplaatst waarin zij aansporen om te gaan rellen in onder meer Purmerend, Hoorn en Alkmaar. Dat meldt de politie. Via sociale media worden maandag veelvuldig oproepen gedeeld om de straat op te gaan. Zo gaat er een bericht rond via WhatsApp waarin jongeren worden aangespoord naar Rotterdam-Zuid te komen. Daar gaven meerdere jongeren gehoor aan; de mobiele eenheid heeft daar inmiddels moeten ingrijpen. Ook gaan oproepen rond tot rellen in Amsterdam. Ondertussen roepen burgemeesters en politie-eenheden op om thuis te blijven. In meerdere steden zijn noodbevelen of -verordeningen afgevaardigd. Behalve in Rotterdam zijn in het Limburgse Sittard-Geleen inmiddels rellen uitgebroken.

Mobiele eenheid grijpt in bij rellen Sittard-Geleen en Rotterdam In het Limburgse Geleen is het maandagavond tot een confrontatie gekomen tussen zeker honderd rellende jongeren en de mobiele eenheid (ME). Relschoppers zijn sinds 18.00 uur de straat op en gooien onder meer met vuurwerk, meldt de politie. Op sociale media gaan beelden rond van groepen mensen die wegrennen met de politie op hun hielen. Zeker één aanhouding is verricht. Ook in Rotterdam heeft de ME moeten ingrijpen. Daar worden agenten bekogeld met vuurwerk en stenen. Meerdere relschopper zijn daar inmiddels opgepakt. Eerder op de dag kondigde de gemeente Sittard-Geleen al een noodverordening af, in een poging om ongeregeldheden te voorkomen. Deze maatregel maakt het onder meer voor de politie mogelijk om preventief te fouilleren. In andere steden zijn soortgelijke maatregelen getroffen. De rellen in Rotterdam-Zuid. Foto Killian Lindenburg/ANP