Beveiligingsbedrijf: nieuwe aanvallen met gijzelsoftware op komst

Er is een nieuwe golf van aanvallen met gijzelsoftware, zogenaamde ransomware, op komst in Nederland. Daarvoor waarschuwt het Nederlandse beveiligingsbedrijf Northwave bedrijven en overheden maandag. Een bekende groep criminelen zou sinds donderdag ransomware-aanvallen uitvoeren, waarbij online gegevens of hele computers worden geblokkeerd. De gijzelaars geven die pas vrij wanneer de slachtoffers daar losgeld voor betalen.

De criminelen sturen onder meer e-mails die afkomstig lijken te zijn van DocuSign, een bedrijf dat het zetten van digitale handtekeningen mogelijk maakt. Aan deze e-mails hangt een kwaadaardige bijlage, waarmee de hackers toegang kunnen krijgen tot de computers van de ontvanger. De toegang tot de gegevens wordt verkocht in gesloten groepen.

Eind 2019 werd de Universiteit Maastricht getroffen door een digitale hackersaanval. De instelling heeft uiteindelijk bijna 200.000 euro aan losgeld betaald om de gegijzelde bestanden weer vrij te geven. Vorig jaar was een van de bekendere slachtoffers de gemeente Hof van Twente, die wekenlang niet kon functioneren door een hack.

‘Wees extra alert’

Door het huidige verhoogde risico op dergelijke aanvallen, adviseert Northwave bedrijven en overheden „extra alert” te zijn en medewerkers te informeren over zulke e-mails. Om hoeveel gedupeerden het sinds donderdag gaat, is niet bekend. Northwave was maandag niet direct bereikbaar voor vragen.

Ook de Fraudehulpdesk waarschuwt maandag voor e-mails met malafide software. Mede door die methode werd vorig jaar voor ruim 41 miljoen euro aan schade door fraude gemeld, tegenover 26 miljoen het jaar daarvoor. Criminelen deden zich daarbij vaak voor als een bedrijf of een bekende van de gedupeerde. „Blijf alert bij klikken op links, gegevens verstrekken en betalingen doen”, aldus de helpdesk.

Lees ook Ineens lag de fabriek plat: ‘Sorry! Uw bestanden zijn versleuteld’