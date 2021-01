Avondklok: lege straten, aangelijnde honden én geweld en vlammen

Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog geldt in Nederland een avondklok. De meeste straten bleven leeg, maar dat betekent niet dat iedereen het eens is met de maatregel. In verschillende plaatsen leidde het straatverbod tot gewelddadig protest. Een reportage van het eerste weekend met avondklok: van aangelijnde honden in Haarlem tot een in brand gestoken auto in Eindhoven.