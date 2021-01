AP: Inlichtingenbureau moet toelichten of privacy burgers gewaarborgd is

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft het Inlichtingenbureau opheldering gevraagd over de manier waarop het data over burgers verwerkt. Dat bevestigt de toezichthouder maandag na berichtgeving van Trouw. Het Inlichtingenbureau, dat op grootschalige basis informatie over burgers verwerkt om bijvoorbeeld mogelijke fraude door te geven aan gemeenten, moet binnen vier weken opheldering geven.

Aanleiding is een artikel van Trouw eerder deze maand. Daarin wordt betwijfeld of het Inlichtingenbureau op alle punten voldoet aan de privacywet AVG. Zo is onduidelijk welke informatie precies wordt verwerkt en gekoppeld, waardoor burgers niet weten waarom ze mogelijk op bepaalde gemeentelijke lijstjes terechtkomen.

„De dienst verzamelt namens de overheid veel bestanden via een algoritme. Maar degene over wie het gaat, kan niet doorgronden wat er precies wordt gecombineerd”, aldus de AP. Daardoor kunnen bijstandsgerechtigden die door de gemeenten bijvoorbeeld als fraudeur zijn aangemerkt, volgens de toezichthouder moeilijk in beroep gaan. „Dat vinden wij heel risicovol en daarom willen we hier helderheid over krijgen.”

Controle

Het Inlichtingenbureau omschrijft zichzelf als „informatieknooppunt voor gemeenten” en analyseert sinds 2001 alle overheidsdata van bijstandsgerechtigden, onder meer van de Belastingdienst, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Die gegevens worden aan elkaar gekoppeld om onregelmatigheden te constateren.

Naar aanleiding van een melding van het Inlichtingenbureau startte de gemeente Wijdemeren bijvoorbeeld onlangs een onderzoek naar een bijstandsgerechtigde vrouw die structureel boodschappen kreeg van haar moeder. Ze had die inkomsten niet doorgegeven aan de gemeente, waardoor ze nu ruim 7.000 euro moet terugbetalen. Het Inlichtingenbureau was maandagochtend niet direct bereikbaar voor commentaar.