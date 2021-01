Zo gaat het nu met het vaccineren

Nederland

In Nederland ligt ongeveer een kwart van de vaccins nog in de vriezer, daar moet snel verandering in komen. Woensdag kondigde minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA), aan het beleid om voor iedere gevaccineerde een tweede prik in de vriezer te reserveren, los te laten. Ook wordt er nu een periode van maximaal zes weken tussen de prikken aangehouden in plaats van drie. Het is nog onduidelijk welke gevolgen de vertraging van de levering van AstraZeneca-vaccins heeft voor het Nederlandse vaccinatie-plan. Hier ziet u hoeveel vaccinaties in Nederland zijn toegediend (bijgewerkt tot en met vrijdag 22 januari):

Dit zijn de groepen die op dit moment in Nederland worden gevaccineerd. Dit weekend krijgen huisartsen in de spoedzorg een prik in het ziekenhuis. Komende week kunnen ook de thuiswonende 90+’ers zich laten inenten, start het vaccineren in kleinschalige woonvormen en krijgen de eerste zorgmedewerkers van de groep acute zorg de tweede prik. Elke dinsdag is hier de laatste stand van zaken te zien:

Europa Het Verenigde Koninkrijk begon als eerste Europese land op 8 december met vaccineren. Nederland begon als laatste land binnen de Europese Unie een maand later op 6 januari. Volgens Minster Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) is zorgvuldigheid belangrijker dan snel beginnen, maar of we daarmee de achterstand inlopen, dat is hier te volgen. Lees ook: Corona in Europa: hoe grijpt het virus om zich heen?

Wereldwijd Waar de rijke landen al aan het vaccineren zijn, geldt dat voor veel armere landen niet. Zo zit Zuid-Afrika op vaccins te wachten, terwijl het land produceert voor de Amerikaanse markt.

In Oceanië zijn nog geen covid-19-vaccins goedgekeurd. Australië verwacht eind januari goedkeuring voor het Pfizervaccin, en hoopt in februari te starten met prikken.

Met medewerking van Koen Smeets.