De opwarming van de aarde gaan we zo niet verslaan

Mali is „extreem kwetsbaar”, maar wel „druk doende” met adaptatie, zegt Chris Reij van het World Resources Institute, en gespecialiseerd in het herstel van gedegradeerde gronden in droge gebieden. Het land kampt vooral met toenemende droogtes. Aanpassingen zijn sterk gericht op de landbouw – 75 procent van de bevolking is ervan afhankelijk. Er wordt bijvoorbeeld geëxperimenteerd met variëteiten van sorghum, parelgierst en aardnoot die beter tegen droogte en hitte kunnen. In het centrale deel van het land, waar het droge Sahel-klimaat heerst, zijn veel boeren erop overgestapt de opschietende bomen op hun land niet langer te verwijderen, maar juist te laten groeien. Bomen leveren brandhout, voer voor het vee (de bladeren) of ze verbeteren de vruchtbaarheid van de bodem. „Dit moet en kan op nog veel grotere schaal gebeuren”, zegt Reij.

Er zijn ook boeren en veehouders die het droge, zich uitbreidende, Sahel-klimaat ontvluchten en zuidwaarts trekken, naar vruchtbaardere gronden in onder meer het stroomgebied van de Niger. Omdat het daar dichter bevolkt is ontstaan er conflicten tussen veehouders, vissers en boeren. In het noorden van Mali is in 2012 een burgeroorlog uitgebroken, waardoor (klimaat)hulp uitblijft, terwijl het juist daar zo nodig is.

Een probleem, zegt Reij, is dat de bevolking „geen enkel vertrouwen in de overheid” heeft. „Gelukkig zijn er goede boerenorganisaties, en hebben vrouwen op het platteland zich massaal georganiseerd in spaar-en kredietgroepen.”

Ook in Senegal beheren boeren in honderden dorpen allerlei soorten bomen op hun land. En aan de kust wordt veel mangrove aangeplant. Maar de aanpassingen gaan niet altijd goed. In de kustplaats St. Louis overstroomde de Senegal-rivier in 2003. Om de rivierafvoer te vergroten werd een 4 meter breed kanaal gegraven. Door de werking van de zee is dat inmiddels ruim 3 km breed. Het heeft de kusterosie versterkt en een vissersdorp weggevaagd. Inwoners moesten zich elders vestigen.