Weet je wat Tom moet?

Tom Dumoulin moet gewoon goed nadenken. Of hij moet helemaal niet nadenken, ook prima. Tom moet een lekker stukkie gaan fietsen en diep ademhalen. Of een uurtje langs bij zo’n waarzegster die in koffiedik tuurt en dan weet of Tom nog succes krijgt in zijn wielercarrière. Wat hij zou moeten doen: zijn hoofd leegmaken. Gesprekken met een psycholoog, dat is het allerbeste. Of met vrienden en familie. Tom moet zich van niemand iets aantrekken en alleen maar bij zichzelf te rade gaan. Tom moet zijn zadel twee millimeter lager zetten. Tom moet zijn zadel juist twee millimeter hoger zetten. In Boedapest heb je van die ouderwetse modderbaden met een mysterieuze werking voor lichaam en geest, dat moet voor Tom een geweldige ontspanning zijn, want de druk zit er vol op, hij heeft het niet makkelijk, dat ziet een kind. Tom moet weg bij Jumbo. Eén ding: hij moet Jumbo trouw blijven. Tom moet naar een Italiaanse ploeg en alleen in dat land gaan koersen. Als hij een topsporter is, dan moet hij doorgaan. De stem in Tom moet fluisteren: kappen, jongen. Tom moet naar die ploeg van hoe-heet-ie-ook-weer. Weet je wat het is, Tom is intelligent en dat wreekt zich in een peloton met eenvoudige zielen. Hij moet serieus werk gaan maken van een studie geneeskunde. Hij zou nu al moeten gaan helpen met vaccineren, eerst oefenen op varkenshuid en dan prikken in een mensenarm. Het zou een mooi idee zijn als Tom al zijn overwinningen terugkijkt en dan zijn gedachten daarover op papier zet. Dat moet een goed boek worden, speciaal voor jongeren die ook wielrenner willen worden. Hij moet in ieder geval niet terugkijken. Hij moet niet omkijken. Als je a hebt gezegd moet je ook b zeggen; hij denkt aan stoppen, dan moet hij ook stoppen. Tom moet trouwens kijken of hij zich een paar dagen met sledehonden over de Noordpool kan laten trekken. Of gewoon een dure fles whisky achteroverslaan, dan kom je in een ander deel van je brein uit. Weet je wat hij moet doen, zijn hersens laten resetten in Amerika. Duur, maar het werkt. Of met Barney gaan praten, die weet wat het is om te stoppen en weer te beginnen. Hij moet die zachtaardige kerel blijven. Hij moet eindelijk eens met zijn vuist op tafel slaan. Hij moet zekerder van zijn zaak worden. Hij moet niet bang zijn voor twijfel. Hij moet bepaalde karaktertrekken veranderen. Eén ding, hij moet precies dezelfde Tom blijven. Hij is een liefhebber, een prachtcoureur, slim, doet de dingen op zijn manier, hij heeft de trekken van een solist. Maar goed, hij moet voor dit besluit echt de tijd nemen. Zijn fiets helemaal uit elkaar halen, dat werkt vaak heel louterend. Dan liggen al die onderdelen voor je en weet je weer hoe ingewikkeld het leven is en dat je het ook altijd zelf weer in elkaar moet zetten.

Weet je wat Tom moet?

Tom moét helemaal niks.

Wilfried de Jong is schrijver en programmamaker.