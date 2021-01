Vertraging bij vaccins van AstraZeneca leidt tot woede EU

Europese leiders hebben boos en teleurgesteld gereageerd op het nieuws dat de eerste levering van het Covid-vaccin van AstraZeneca en de universiteit van Oxford aan de EU-lidstaten zestig procent lager zal uitvallen dan beraamd. De farmaceut bracht vrijdagavond naar buiten dat het dit kwartaal 31 miljoen doses van het vaccin kan leveren, in plaats van de afgesproken 80 miljoen.

EU-commissaris Stella Kyriakides (Zorg) sprak op Twitter van „grote ontevredenheid” over de vertraging. EU-raadsvoorzitter Charles Michel zei zondag farmaceutische bedrijven „met juridische middelen” te willen dwingen „zich te houden aan de contracten die ze hebben ondertekend”. De Italiaanse premier Conte sprak van een „serieuze contractuele schending” die „enorme schade” toebrengt. Ook zijn regering overweegt juridische stappen. Volgens de Ierse premier Michael Martin had het AstraZeneca-vaccin „de katalysator moeten zijn waarmee we van kleinschalige naar massale vaccinatie konden gaan”. Maandag staat er een spoedoverleg tussen de Europese Commissie, de farmaceut en vertegenwoordigers van alle EU-landen gepland.

Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid wilde dit weekend nog niet zeggen of de teruggeschroefde levering gevolgen zal hebben voor de coronavaccinatie van Nederland. Daar wordt „komende week” over doorgepraat, aldus een woordvoerder.

Nederlandse vaccinatiestrategie

Wel is duidelijk dat juist het vaccin van AstraZeneca en de Universiteit van Oxford een hoeksteen is van de Nederlandse vaccinatiestrategie. Het ministerie heeft voor de eerste twee kwartalen van dit jaar zo’n 10 miljoen doses van het vaccin besteld. Dat is bijna zestig procent van de totale hoeveelheid vaccins die Nederland tot de zomer kan verwachten. Er hadden met 4,5 miljoen doses van AstraZeneca in twee inentingen zo’n 2,3 miljoen Nederlanders ingeënt moeten worden, in februari en maart. Dat zijn er, op zestig procent van de capaciteit, net meer dan een miljoen.

Waarschijnlijk is daarom ook dat het vaccinatieplan van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) weer op de schop moet. „Hoe je dit ook gaat regelen, je moet de vaccinatiepuzzel opnieuw gaan leggen”, zei Ben van der Zeijst, emeritus hoogleraar vaccins, zaterdag tegen de NOS. „De bedoeling was dat met dit vaccin echt heel veel mensen gevaccineerd zouden worden.”

Voor de eerste grootschalige vaccinatieronde rekent de Nederlandse overheid op het vaccin van AstraZeneca en Oxford. Dat wordt naar verwachting komende week goedgekeurd door de Europese medicijnautoriteit EMA. Volgens planning zouden vanaf half februari zorgmedewerkers zoals wijkverpleegkundigen ingeënt worden, net als een groot deel van cliënten in GGZ-instellingen.

Bulk van de bevolking

Ook voor de grote groep van 1,8 miljoen volwassenen (18-60 jaar) met een medische indicatie was inenting met dit vaccin ingepland – net als, vanaf het tweede kwartaal, de grote bulk van de rest van de bevolking. Of risicogroepen hun vaccin nu later krijgen of dat de doses van andere farmaceuten naar hen doorgeschoven worden, is niet duidelijk. AstraZeneca kon nog niet zeggen of ook de leveringen in het tweede kwartaal beïnvloed worden.

Een oplossing zou kunnen liggen in de mogelijkheid meer tijd te nemen tussen de twee inentingen die het vaccin volledig effectief maken, zoals minister De Jonge afgelopen week invoerde voor het BioNTech/Pfizer-vaccin. Daarmee zijn meer mensen eerder beschermd door een eerste inenting, omdat er langer gewacht kan worden op de levering van een tweede ronde vaccindoses. Het is echter niet duidelijk of die langere interval de effectiviteit van het AstraZeneca-vaccin beïnvloedt. Een langer interval van twaalf weken wordt ondersteund door de Britse tak van AstraZeneca, waar het vaccin al in gebruik is.

Over de oorzaak van de vertraging wilde AstraZeneca dit weekend geen vragen beantwoorden: in een verklaring sprak de farmaceut over „lagere opbrengsten op een productielocatie”. Volgens The Wall Street Journal zijn er productieproblemen bij de Belgische vaccinproducent Novasep, dat slechts een derde van de berekende productiecapaciteit heeft geleverd. De leveringsproblemen bij AstraZeneca staan niet op zichzelf: eerder deze maand maakten ook Moderna en Pfizer bekend productieproblemen te hebben, waardoor zij op korte termijn minder vaccindoses kunnen leveren. Daarbij ging het om kleinere bestellingen en productietegenvallers dan bij AstraZeneca.