Vermogens rijksten weer terug op oude niveau, de ongelijkheid wordt groter

Negen maanden na het uitbreken van de pandemie en de daarmee gepaard gaande diepe economische recessie zijn de vermogens van de duizend rijkste mensen in de wereld alweer terug op het pre-coronaniveau. Tegelijkertijd is door corona de inkomensongelijkheid in de wereld toegenomen, wat de bestrijding van mondiale armoede belemmert.

Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport over economische ongelijkheid in de wereld dat Oxfam Novib deze maandag publiceert. Onder de titel Het Ongelijkheidsvirus becijfert de organisatie de impact van corona op vermogens en op de ongelijkheid in het algemeen. Ook het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank en de OESO hebben al gewaarschuwd voor het risico dat corona de ongelijkheid in de wereld verder kan verslechteren, met alle economische en sociale gevolgen van dien.

Oxfam waarschuwt in het rapport ook voor de ongelijke toegang tot vaccins. „Mensen in ontwikkelingslanden dreigen langer gebukt te gaan onder de gevolgen van de coronacrisis”, aldus Oxfam. Dat brengt gezondheidsrisico met zich mee, maar ook economische, juist bij een groep die het al zwaar heeft. Ook binnen westerse landen neemt deze ongelijkheid toe: in landen als Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk is het sterftecijfer in de armste regio’s veel hoger dan in de rijkere gebieden.

Aantal armen zal stijgen

Waar de rijken de klap van corona al weer snel te boven zijn, dreigt de nasleep van de pandemie het aantal mensen dat in armoede leeft juist enorm te laten groeien. Oxfam verwacht dat in het slechtste scenario in 2030 het aantal mensen dat in armoede leeft (van minder dan 5,5 dollar per dag moet rondkomen) 3,3 miljard zal bedragen. Dat is 500 miljoen meer dan voor de pandemie.

De wereld werd in een jaar ruim 9 biljoen dollar rijker. 82 procent daarvan ging naar de rijkste 1 procent.

Oxfam gebruikt de ongelijkheidsrapportage om de aandacht te vestigen op beleid dat ongelijkheid in de hand werkt. „Extreme ongelijkheid is een politieke keuze”, zegt directeur Michiel Servaes van Oxfam Novib Nederland. Hij roept rijke landen op om in de coronacrisis meer steun te bieden aan de armere landen. „Ook Nederland kan stoppen met het steeds maar weer beschermen van de monopolies en winsten van de farmaceutische industrie, waardoor mensen in ontwikkelingslanden misgrijpen bij vaccins. En Nederland heeft een grote rol te spelen in het tegengaan van internationale belastingontwijking waardoor ontwikkelingslanden nu jaarlijks miljarden mislopen.”

Traditioneel publiceert Oxfam het ongelijkheidsrapport aan de vooravond van het World Economic Forum in het Zwitserse bergdorp Davos. Dit jaar gaat dat informele treffen tussen politiek en bedrijfsleven door corona niet door, er is een afgeslankte virtuele oplossing bedacht. Thema van Davos dit jaar is hoe de wereld eerlijker en duurzamer heropgebouwd kan worden na de pandemie. Volgens Oxfam is een eerlijker economie een economie waar welzijn en duurzaamheid via eerlijke belastingen worden bewerkstelligd. „Dat is de sleutel tot snel een duurzaam herstel uit de pandemie”, stelt het rapport.