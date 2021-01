Soms wordt de druk voor topsporters te hoog

Nu, tweeënhalf jaar later, kan Yvette Broch de tv-opname onaangedaan terugzien. Daarin riep ze huilend en vertwijfeld uit: „Ik voel me totaal leeg en herken mijn lichaam niet meer.” Op dat moment kondigde de 118-voudige international haar tijdelijke afscheid als handbalster aan. Broch was mentaal en fysiek totaal op, gesloopt vanwege de prestatiedruk.

Met Broch lijkt het na een rustperiode helemaal goed te zijn gekomen. Ze handbalt weer bij haar Franse club Metz en maakte zondag bekend ook weer beschikbaar te zijn voor het Nederlands team. „Handbal was mijn leven, nu heb ik leven en geniet ik van handbal, dat is het verschil”, zei ze tegen Studio Sport. Maar haar oude niveau heeft ze nog lang niet terug, waarschuwt Broch. „Ik heb tweeënhalf jaar mijn spieren niet onderhouden.” Haar boodschap: vooralsnog geen hoge verwachtingen koesteren.

Pauze

Broch was een cirkelloopster van wie veel doelpunten verwacht werden, steeds maar weer, zowel bij haar club als bij de nationale ploeg. Het hield maar niet op. Haar programma leek oneindig. Rust was spaarzaam. Tot ze instortte en als een gebroken vrouw een pauze inlaste. Presteren, presteren en nog eens presteren: het was haar te veel geworden.

De handbalster bezweek zeker niet als eerste topsporter aan prestatiedruk. Hoewel een verschijnsel van alle tijden, lijkt het de laatste jaren van kwaad tot erger te worden. Topsporters zijn publiek bezit geworden, worden met steeds hogere verwachtingen opgezadeld, zijn onderdeel van een verdienmodel en hun wordt amper rust gegund.

De ene na de andere topsporter valt om. Meest in het oog springende Nederlandse voorbeelden zijn, behalve Broch, haar collega-handbalster Nycke Groot, de volleybalsters Lonneke Slöetjes en Celeste Plak, en nu dus ook wielrenner Tom Dumoulin.

Herkenbaar

Het zijn herkenbare situaties voor Nynke Klopstra, sportpsycholoog in Groningen. Zij vindt dat er voor veel topsporters te weinig ruimte is om hun mentale welzijn te ontwikkelen. Intensief trainen, volle kalenders, het gaat maar door. „De crux is balans”, zegt Klopstra, zelf ooit een redelijk succesvol judoka. „Maar er is in toenemende mate een disbalans ontstaan tussen acceptabele druk en geestelijk welzijn.”

Treffend voorbeeld is de volleybalkalender, die topspelers hooguit een week per jaar rust gunt. Voor Joop Alberda, technisch directeur van de volleybalbond Nevobo, is de maat vol. Hij is bezig een plan te ontwikkelen waarin internationals desgewenst rust kunnen nemen, ook als dat financiële gevolgen voor de bond heeft. Die houding heeft weer consequenties voor de opleidingen, die hij flink wil intensiveren om een terugval in prestaties te voorkomen. Zo probeert Alberda de balans terug te vinden.

Handbalster Yvette Broch (rechts) is emotioneel tijdens de halve finale van het WK handbal van 2017 in Duitsland, tegen Noorwegen. Foto Piroschka van de Wouw/ANP

En als de sporter zelf niet aangeeft dat hij of zij mentaal overstroomt, is het in Alberda’s perceptie de taak van de trainer om op de rem te trappen. Bondscoaches krijgen alle ruimte om internationals rust te geven. „Zij moeten het gevoel krijgen dat niet alles meer afhangt van het resultaat”, zegt de technisch directeur, die als voormalig coach maar al te goed weet dat sporters bepaald niet uitblinken in zelfreflectie. „Omdat ze ambitieus en perfectionistisch zijn, maar vooral een sterke verantwoordelijkheid naar hun omgeving voelen. En dat is een explosieve combinatie.”

Onder meer om die reden heeft psycholoog Klopstra groot respect voor de stap van Dumoulin. Ze noemt dat ontzettend moedig en dapper, omdat hij de hoge druk weerstaat. Klopstra: „Want topsporters voelen zich vaak een soort trekpop aan wie mensen met touwtjes trekken waardoor zij alles maar moeten uitvoeren. Uiteindelijk zijn ze dan verworden tot een geoliede machine die niet meer zichzelf aanstuurt. Dus ontstaat er een conflict tussen lichaam en geest. Het getuigt van lef uit die wereld te stappen, om te voelen wie je bent en te onderzoeken wie je wilt zijn.”

Bij sportkoepel NOC-NSF leeft al langer het besef dat de prestatiedruk ook een mentale begeleiding vereist, zegt technisch directeur Maurits Hendriks. TeamNL werkt met een programma voor prestatiegedrag, waarvan mentale weerbaarheid een belangrijk onderdeel is. „Want laten we wel zijn, prestatiedruk is simpelweg een onderdeel van topsport. De essentie is en blijft: het beste uit jezelf halen. Maar naarmate je beter wordt, neemt de druk van buitenaf toe. Daarmee leren omgaan is een wezenlijk onderdeel van het vak topsporter.”

Hendriks spreekt van een holistische aanpak bij NOC-NSF, een werkwijze die niet beperkt blijft tot een technisch-inhoudelijke benadering, maar uitgaat van het geheel. De technisch directeur: „Wij hebben een landelijk netwerk opgebouwd, desgewenst met psychische hulp. Binnen TeamNL kijken we ook naar de mens achter de topsporter, dat is cruciaal voor de ontwikkeling. Maar uiteindelijk blijven het mensen met persoonlijke keuzes. Wie sport niet meer leuk vindt en het alleen als werk gaat beschouwen, krijgt het op een goed moment moeilijk, zo reëel moet je zijn.”

Volleybalster Celeste Plak tijdens de training in aanloop naar de olympische kwalificatietoernooien. Foto Ronald Hoogendoorn/ANP

Top-10

Maar voert NOC-NSF met zijn streven naar een top-10-positie in het medailleklassement bij de Olympische Spelen de druk niet extra op? Dat valt wel mee, meent Hendriks. Omdat sporters dat van nature al zelf doen.

„Ons top-10-streven komt grotendeels van de sporters zelf, dat hebben wij echt niet allemaal zelf bedacht”, zegt Hendriks. Hij vindt dat de internationale sportbonden een kwalijker rol spelen bij de aantasting van mentale weerbaarheid, en verwijst naar de overvolle kalenders. „Daarin staat het belang van de sporter bepaald niet altijd voorop, is mijn ervaring.”

En denkt Hendriks niet bij het bericht van Dumoulin: ai, een verloren medaille? „Natuurlijk betreur ik dat een van onze beste olympische sporters ermee stopt”, zegt hij, „maar het is wel van secundair belang.”

Waaraan sportpsycholoog Klopstra toevoegt, dat het af en toe heel gezond is om uit die prestatiewereld te stappen. „Want topsporters zijn kwetsbaar en zouden best wat meer beschermd mogen worden.”