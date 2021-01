Schulting overtuigend naar Europese titel shorttrack

Suzanne Schulting heeft het EK shorttrack in Gdansk op haar naam geschreven. Op zondag won de 23-jarige de 1.000 meter, waardoor ze niet meer achterhaald kon worden in het algemeen klassement. De afgelopen twee jaar won Schulting het EK ook al.

Een dag eerder was de schaatsster al de beste op de 500 en 1.500 meter, waardoor ze op zondag met een veilige voorsprong aan de 1.000 meter kon beginnen. Later op de dag lukte het Schulting niet om ook de superfinale te winnen. In die wedstrijd werd ze gediskwalificeerd, omdat ze Selma Poutsma vooruit probeerde te duwen. Bij de aflossing haalden de Nederlandse shorttracksters zilver, nadat de kersverse EK-winnaar tijdens de race was gevallen.

Lees ook: Op het ijs moet Suzanne Schulting een bitch zijn om te kunnen winnen

Ook bij de mannen was er succes op het EK. Itzhak de Laat eindigde in het algemeen klassement als derde en ontving de bronzen plak. Bij de aflossing haalden de shorttrackers goud.