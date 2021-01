PvdA wil met GroenLinks samen regeren

„Niet elkaar aanvallen, maar samen optrekken tegen rechts”, zei GroenLinks-leider Jesse Klaver zaterdag aan het einde van de middag op het digitale partijcongres in Rotterdam. Bijna tweehonderd kilometer noordelijker, vanuit een studio in Meppel, kwam PvdA-leider Lilianne Ploumen rond hetzelfde tijdstip met een vergelijkbare boodschap. De PvdA gaat alleen regeren, zei ze, als GroenLinks of de SP – of allebei – dat ook doen. Bovendien moet het minimumloon worden verhoogd.

Twee maanden voor de verkiezingen vervolgden de twee partijen daarmee een flirt die bijna een jaar geleden werd ingezet. Tijdens een gezamenlijke manifestatie begin maart kondigen Klaver, toenmalig PvdA-leider Lodewijk Asscher en SP-leider Lilian Marijnissen aan samen de begrotingsonderhandelingen met het kabinet te voeren. En al in het najaar zeiden Klaver en Asscher alleen te gaan regeren als ze allebei in een coalitie kwamen.

Progressieve beweging

Zaterdag pleitte Klaver voor een „progressieve beweging”. Daar zou wat hem betreft ook D66 bij moeten, maar die partij ziet weinig in samenwerking met de SP, omdat de socialisten uit de euro willen. Ook Klaver vindt dat de SP minder eurosceptisch moet worden. Ploumen daarentegen ziet in GroenLinks en de SP natuurlijkere bondgenoten dan in D66.

De wens tot blokvorming tegen de VVD van premier Mark Rutte, zoals Klaver het zaterdag zei, komt bij de linkse partijen ook voort uit noodzaak. De drie partijen peilen gezamenlijk amper boven de dertig zetels, en ook met D66 erbij komen ze nog niet in de buurt van een meerderheid. Ze hopen dat, door elkaar vast te houden in de formatie, deelname van linkse partijen in een coalitie onvermijdelijk wordt.

