In Oost-Saksen is de scepsis over het virus groot, ook al vallen daar relatief de meeste doden

Sinds mei wordt er langs de provinciale weg tussen het Oost-Saksische Bautzen en Zittau iedere zondagmorgen gedemonstreerd. Tussen tien en elf verzamelen inwoners van de tussenliggende dorpjes aan de rand van de weg. Bij het eerste dorp, Oberkaina, om vijf over tien, steken veertien mannen en vrouwen net een aantal vlaggenstokken in een sneeuwduin: de Duitse vlag, de groen-witte vlag van Saksen, maar ook de Reichsflagge, de vlag van het keizerrijk en de eerste jaren van nazi-Duitsland, een symbool van extreem-rechts. Een vrouw komt door de sneeuw aansjokken met een bord ‘Geen vaccinatieplicht’.

Een dorp verder, bij Großpostwitz, staat een groepje van ongeveer twintig man in de berm. De weg slingert door de besneeuwde maïsstoppels op de heuvels. Weer een dorp verder staan ongeveer dertig man. Een politiebusje rijdt stapvoets langs de demonstranten. Twee van hen, in witte steriele pakken met capuchon, witte plastic maskers van kruin tot kin, en borden met ‘Coronadictatuur’ buigen zich dreigend naar het raampje van de bijrijder. In Wurbis, bergopwaarts, twintig mensen, in Oppach zestig man.

Nergens is het protest tegen de coronamaatregelen en de scepsis over de ernst van het virus zo groot en van lange adem als in deze regio in Oost-Saksen. Het vertrouwen in de gevestigde politieke partijen is hier hoe dan ook gering, getuige de winst van de AfD in de landelijke verkiezingen van 2017. Bovendien wordt in Saksen gretig de vergelijking gemaakt tussen het regime in de DDR en het strikte coronabeleid nu, en identificeren de demonstranten vandaag zich graag met de DDR-oppositie destijds.

Tegelijkertijd zijn er de afgelopen weken nergens in Duitsland relatief zo veel coronadoden gevallen als hier, vlakbij het drielandenpunt met Tsjechië en Polen. De bevolking van Saksen is de oudste van de Bondsrepubliek, in deze oostelijke regio is bijna 40 procent van de inwoners zestigplus. Sinds november lag het aantal besmettingen wekenlang boven de 500 per 100.000 inwoners per week, een trend die pas vorige week is doorbroken. De lokale krant bericht over de overuren die de crematoria draaien, de kisten die zich opstapelen in aula’s die als koelcel dienst doen.

Van de doden is een vrouw van middelbare leeftijd in Oppenbach niet onder de indruk: „In de winter sterven de ouderen altijd”. Ze draagt een zelfgebreide muts in het Rijksvlaggen-kleurenschema, zwart-wit-rood. Die mutsen in de driekleur zijn hier in de opeenvolgende dorpen erg in zwang, er zijn ook sjaals, een zeer plaatselijke mode. In de heterogene groep van de Duitse ‘dwarsdenkers’ van eco-spirituelen en complottheoretici heeft de extreem-rechtse symboliek stevig voet aan de grond gekregen.

Een groepje demonstranten perst bij een eerste vraag de lippen demonstratief op elkaar – „Dit is het stille protest”, blaast een van hen. Maar ja, ze staan er inderdaad iedere zondag sinds de eerste mei, en hoewel het stille protest eigenlijk voor zich zou moeten spreken, gaat het er vooral om dat ook andere experts behalve die van het Robert-Koch-Instituut moeten worden gehoord. En dat de crematoria nu zo overbelast zijn, komt doordat de doden normaal ook in Tsjechië worden verbrand maar nu zijn de grenzen dicht. Er zijn mensen met koffie, er worden - weliswaar gehandschoende - handen geschud, praatjes gemaakt, er heerst een clubgevoel.

Even verderop in de haag demonstranten staan André, Rinaldo en Carina, de eerste twee zijn technisch medewerker, Carina is maatschappelijk werker. Carina: „Het protest begon met veel van ieders individuele zorgen: er was een zondag dat een paar meisjes op een brommer de straat op en af reden met een bord ‘Ik wil naar mijn eindexamengala’. Een andere week reden hier de bussen van een reisorganisatie toeterend heen en weer, met achter hun ramen een bord ‘Wij willen aan het werk’.” André: „Wij in Saksen zijn destijds in 1989 ook in Dresden de straat op gegaan. Wij zijn niet vergeten dat je je kunt verzetten, dat je je móet verzetten tegen de overheid.” En: „De media framen het als een protest van AfD’ers en nazi’s. Terwijl we gewoon willen dat onze kinderen naar school kunnen.” Om elf uur slaan de kerkklokken. De demonstranten klappen, wensen elkaar een fijne zondag en togen naar huis.

Milde eerste golf

Amechtig doet Reiner Rogowski, directeur van het ziekenhuis in Bautzen, de deur van zijn kantoor open. Het is zijn eerste werkdag na vier weken uitgeschakeld te zijn geweest door Covid-19. De IC’s zijn al weken maximaal bezet, zegt Rogowski. „De eerste golf is hier, net als in de meeste nieuwe bondslanden, mild verlopen. Daarom hadden de mensen niet het gevoel dat ze hun gedrag moesten aanpassen in de tweede golf. Ook enkele artsen en verpleegkundigen bij ons in het ziekenhuis waren aanvankelijk sceptisch over de ernst van het virus. Nu ze iedere dag in de fronlinie staan komen ze daar wel van terug.

„Sommige Querdenker zien mensen in hun omgeving ziek worden en veranderen van mening. Anderen hebben vanaf het voorjaar verkondigd dat corona door de politiek is overdreven en kunnen nu niet van gedachten veranderen zonder gezichtsverlies. Weer anderen zitten vast in hun moeras van desinformatie.”

De demonstranten langs de B96 tussen Bautzen en Zittau lijken bij de tweede groep te horen. Zij ontkennen het bestaan van het virus niet, maar zagen er in het voorjaar de ernst niet van in en weigeren die ook nu onder ogen te zien. Dat is ook het narratief van de AfD. Verschillende AfD-politici werden de afgelopen maanden ziek. Parlementslid Thomas Seitz lag twee weken op de IC, en schreef op Facebook dat hij dankbaar is dat hij het ondanks de slechte prognose heeft overleefd. „Ik heb nooit het bestaan van het Sars-Cov-2-Virus ontkend, noch de gevaren van de ziekte Covid-19.” Maar: „Ik ben onverminderd van opvatting dat er geen pandemische situatie is.”

Begrafenisondernemer Dirk Jurschik maakt een gestresste indruk. Hij komt net van de begraafplaats en moet direct weer terug. „Sinds november is het almaar drukker. In december was de oversterfte al merkbaar: we hadden twee derde meer rouwdiensten dan anders. Het waren wel veel oude mannen en vrouwen. Maar er waren ook wel jongere mensen, van in de vijftig.” Jurschik woont zijn hele leven in Bautzen, op de jaren van zijn opleiding na en de drie jaar dat hij op een mijnenveger in Warnemünde zat voor de marine van de DDR. Hij vertelt over het speciale protocol voor de coronadoden: geheel ingepakt moeten de stoffelijk overschotten in een zak worden geritst. De handschoenen gaan dan bij de overledene in de kist, zodat geen besmet materiaal achterblijft. „Die handschoenen zijn wel van milieuvriendelijk materiaal.” In de DDR waren maar weinig mensen religieus en werden de meeste mensen na hun dood ‘veräschert’, ‘tot as gemaakt’. Dat is nog steeds zo: „Hooguit dertig procent van de overledenen wordt begraven”, zegt Jurschik.

De demonstranten begrijpt Jurschik wel, ondanks zijn dagelijkse praktijk: „Straks koopt iedereen zijn spullen bij Amazon.” En de stem op de AfD in 2017 van veel Bautzenaren ziet Jurschik als een proteststem: „Men heeft hier het gevoel dat de politiek is losgezongen van de echte wereld. Ook destijds met de vluchtelingencrisis werd hier veel geprotesteerd. De media zeggen dat hier in Bautzen een vluchtelingenopvang in brand is gestoken, maar het was helemaal geen opvang, en het is nooit bewezen dat het neonazi’s waren.” In 2016 werd brand gesticht in een hotel dat beoogd werd als vluchtelingenopvang. Een joelende menigte hinderde de brandweer bij het blussen. In november van dat jaar werden twee migrantenkinderen door zestig neonazi’s door de straten gejaagd.

Reiner Rogowski komt uit het Rijnland. Hij woont nu ruim twintig jaar in de regio, maar stuit nog regelmatig op achterdocht: „Als ik zeg dat ik bijna met pensioen ga, is de reactie vaak: dan vertrek je zeker weer naar het westen, en onuitgesproken: ‘met ons geld’ . „De maatschappij hier is niet klaar voor de toekomst. Het ligt vooral aan de middelste generatie, de generatie die de val van de Muur bewust heeft meegemaakt. Voor hen veranderde ongelofelijk veel, ze kregen enorme vrijheid en materiële mogelijkheden, maar hun diploma was in het herenigde Duitsland minder waard. De Wende betekende uiteindelijk sociale neergang. Die generatie lijkt bang voor de geringste veranderingen – ook die veranderingen die corona teweegbrengt.”