Primeur voor Estland met eerste vrouwelijke premier

De twee grootste politieke partijen van Estland, de Centrumpartij en de Hervormingspartij, hebben zondag een akkoord gesloten waardoor een nieuwe regering kan worden gevormd. Dat meldt persbureau AP. Het akkoord betekent dat Kaja Kallas de eerste vrouwelijke premier in de geschiedenis van het land wordt.

De vorige Estse regering onder leiding van Jüri Ratas was op 13 januari afgetreden, nadat een belangrijk figuur binnen zijn partij werd verdacht van corruptie. Zijn Centrumpartij blijft alsnog regeren, maar zonder Ratas in het kabinet en met Kallas van de Hervormingspartij als nieuwe premier. Beide partijen krijgen zeven ministers, naar verwachting zullen een gelijk aantal mannen en vrouwen in het kabinet plaatsnemen.

In een verklaring zegt de nieuwe regering dat de bestrijding van het coronavirus een van de grootste prioriteiten zal zijn. Kallas, een advocate, zat eerder in het Europees Parlement. Ze werd twee jaar geleden de eerste vrouwelijke voorzitter van de Hervormingspartij. Haar vader, Siim Kallas, was ook al eens premier van Estland.