‘Portugese president Rebelo de Sousa herkozen’

President Marcelo Rebelo de Sousa is bij de presidentsverkiezingen in Portugal verkozen voor een tweede termijn. Dat zeggen de eerste exitpolls. Rebelo de Sousa zou rond de zestig procent van de stemmen hebben gekregen, waardoor een tweede ronde niet nodig is.

Voor de centrumrechtse Rebelo de Sousa betekent de overwinning dat hij aan zijn tweede termijn van vijf jaar mag beginnen. Hoewel het in Portugal de premier met zijn regering is die beleid maakt, kan een president in het land regeringen ontslaan en herzieningen van wetten aanbevelen.

Lees ook dit interview uit 2017met de Portugese president Rebelo de Sousa

De opkomst in het land lag rond de vijftig procent, lager dan gemiddeld. Hoewel mensen mochten reizen om te stemmen gelden er verder strenge coronamaatregelen in het zwaar getroffen Zuid-Europese land. Op de dag van de verkiezingen werden er 275 nieuwe sterfgevallen door het coronavirus gemeld, een voorlopige piek in de alsmaar stijgende cijfers.

Runner-up bij de verkiezingen was socialist Ana Gomes, met zo’n vijftien procent van de stemmen. De populist Andre Ventura werd derde met zo’n tien procent van de stemmen, wat in het politiek gematigde Portugal wordt beschouwd als een verrassing.