Politie verwacht meer rellen in steden door invoering avondklok

De politie houdt rekening met rellen in meer steden als gevolg van de invoering van de avondklok. Daarom wordt extra capaciteit vrijgemaakt bij de Mobiele Eenheid en de Koninklijke Marechaussee. Dat zegt Willem Woelders, nationaal commandant corona van de politie, na het eerste weekend waarin de avondklok van kracht was.

De regel die iedereen verplicht vanaf negen uur ’s avonds binnen te zijn, ging zaterdag na veel discussie in. Van tevoren hadden burgemeesters en de politievakbonden gewaarschuwd dat de maatregel nauwelijks te handhaven zou zijn. Dat bleek de eerste avond mee te vallen, zegt Woelders. „Ik heb nog nooit op zo’n stille snelweg gereden. Onderweg kwam ik zeven auto’s tegen. Om twaalf uur was het stil in Nederland – een enkele uitzondering daargelaten.”

Een van die uitzonderingen was op Urk, waar rellen uitbraken. Zo’n honderd auto’s reden luid toeterend over het haventerrein en jongeren bekogelden agenten met vuurwerk en stenen. Ook werd een testlocatie van de GGD in brand gestoken. In heel Nederland hield de politie 25 mensen aan; er werden ruim 3.600 boetes uitgeschreven. Woelders zegt dat veel auto’s zijn gecontroleerd, ook op de snelweg. „Dat is het grootste gedeelte mobiel geweest. Wel is er een staande controle geweest op een parkeerplaats op de A2, waar we een groot aantal auto’s eruit hebben gehaald. Maar het was geen barricade. We zullen die controles de komende periode blijven doen. Het moet helder zijn dat je op de snelweg geen vrijbrief hebt. Oók daar word je gecontroleerd.”

Blijkt uit die controles dat er veel overtreders waren?

„Gemiddeld had tachtig procent een formulier bij zich om op straat te mogen zijn, twintig procent niet. Die hebben een bekeuring gehad. Daaruit maak ik op dat behalve aantal excessen mensen zich aan de avondklok houden. Dat is een goed bericht, denk ik.”

Wat voor reacties kregen de agenten?

„Daar heb ik geen vreemde dingen over gehoord.”

Op sociale media was veel kritiek op het strenge handhaven van de politie.

„Ja, maar dat kan volgens mij niet als een verrassing komen. Als je nu nog niet weet dat de avondklok is ingegaan, heb je kennelijk een hele tijd afgesloten gezeten. Wij hebben overal gezegd: wij gaan niet meer waarschuwen. Die afkeurende reacties op sociale media zeggen mij niets. We leven in een democratisch land. Als de regering beslist dat de avondklok valt, gaan wij als politie daarop handhaven.”

Wat vinden agenten er zelf van?

„Er zitten ongetwijfeld mensen bij die zelf iets vinden van de avondklok. Maar je kiest voor het politievak, dus je voert zo’n maatregel uit. Wel is dit ontzettend belastend voor collega’s. Er wordt heel veel van ze gevraagd. De druk op de roosters was voor corona al hoog. Veel mensen moesten werken in weekenden en avonden en kwamen daardoor minder aan hun eigen werkzaamheden toe. Dat wordt hierdoor alleen maar erger. Het werk verschuift naar de avonden, het andere werk blijft liggen, en er komen nieuwe openbare orde-problemen bij die ook weer extra inzet vragen.”

Zoals in het Limburgse Stein, waar tot 1 februari een noodverondering gaat gelden. Houdt de politie rekening met meer van dit soort acties die uitmonden in rellen?

„Ja, daar bereiden we ons op voor. Daarom zorgen we dat er naast onze extra politie-inzet, ook extra ME beschikbaar komt, en krijgen ook bijstand van de Koninklijke Marechaussee. De vraag is wel: hoevéél mensen gaan illegaal de straat op? En is daar nog genoeg capaciteit voor?

„Daar liggen beperkingen. Daarom is handhaving niet de oplossing. Het begint bij het besef van de bevolking dat je niet de straat op moet gaan, dat deze maatregel er is voor onze gezondheid.”

