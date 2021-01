Internationale druk op Moskou na massaal protest voor Navalny

Na de demonstraties en arrestaties van afgelopen weekend in Rusland groeit de druk op westerse regeringen om de Russische oppositie niet alleen met woorden maar ook met maatregelen te steunen. De Poolse president Andrzej Duda, de Baltische staten en het Europees Parlement riepen op tot sancties. Medestanders van de gearresteerde oppositiepoliticus Aleksej Navalny hebben in het weekend ervoor gepleit dat de EU en VS Poetins rijke medestanders aanpakken.

De EU liet de arrestatie van Navalny niet geruisloos passeren, maar beraadt zich nog op concrete stappen. Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, belde met president Poetin om vrijlating te bepleiten. EU-buitenlandchef Josep Borrell veroordeelde de arrestatie, maar wilde een geplande reis naar Moskou volgende maand niet afzeggen omdat de relatie met Rusland volgens hem meer omvat dan de zaak-Navalny. Deze maandag vergaderen de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel over de kwestie.

Lees ook: Navalny zit in de cel maar is op sociale media zichtbaarder dan ooit

Na de vergiftiging van Navalny vorig najaar heeft de EU zes Russen die betrokken waren bij de zaak al op een sanctielijst gezet. Omdat de Russen een aanslag hadden gepleegd met het zenuwgif Novitsjok vielen ze onder het sanctieregime in het kader van het verbod op het gebruik van chemische wapens.

Sindsdien beschikt de EU over de mogelijkheid om schending van mensenrechten direct aan te pakken via een nieuw sanctieregime, informeel de Europese Magnitski-wet geheten, een verwijzing naar Sergej Magnitski, de corruptiebestrijder die in 2009 in Russische gevangenschap overleed. De wet maakt het mogelijk om tegoeden te bevriezen en reizen te blokkeren.

„We vragen van het Westen alleen maar dat het trouw blijft aan zijn waarden”, schreef Vladimir Kara-Murza, medestander van de vermoorde oppositiepoliticus Boris Nemtsov in The Washington Post. „Het is niet aan de VS of een andere buitenlandse mogendheid om politieke veranderingen in Rusland te bewerkstelligen. Dat moeten – en zullen – de Russen zelf doen.” Maar het Westen kan wel achter de tegoeden aangaan van Poetin en zijn medestanders. Daarnaast vraagt hij de net aangetreden regering-Biden om de dialoog met de Russische bevolking te ondersteunen, onder andere door een soepel visumbeleid.

Westen kan achter de tegoeden van Poetin en zijn medestanders aangaan

Het Europees Parlement riep eind vorige week op tot een breed pakket aan maatregelen. De parlementariërs willen dat niet alleen personen die direct betrokken zijn bij de arrestatie van Navalny gestraft worden, maar ook oligarchen die goede betrekkingen met Poetin onderhouden. Het parlement voerde bovendien de druk op om de aanleg van de omstreden gaspijpleiding Nord Stream 2, die Russisch gas naar Duitsland brengt, te staken.

Lees ook: Tijdens grote demonstraties blijkt hoe bang het Kremlin is voor Navalny’s beweging

Het verzet tegen de pijpleiding is de afgelopen jaren snel gegroeid. Het project maakt Europa afhankelijker van Rusland en het gaat om een klimaatvijandige fossiele brandstof, zeggen tegenstanders. De aanslag op Navalny in het najaar leidde ook al tot debat over het project.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel is er nog niet van overtuigd dat de zaak-Navalny voldoende aanleiding is om het project te staken, maar in haar partij groeit het verzet. De regering-Trump heeft het Russische schip dat de leiding legt op een sanctielijst gezet. Ook de nieuwe regering in Washington is niet enthousiast over de leiding die bijna voltooid is.

Russen de straat op tegen Poetin pagina 15