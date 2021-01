Ingetogen Sibelius door KCO-violist Liviu Prunaru

Het Concertgebouworkest streamt tijdens de lockdown op drie vrijdagavonden een gratis concert. Aanstaande vrijdag is er de Nederlandse première van een liedcyclus van componist en dirigent Matthias Pintscher, met bariton Georg Nigl. De week erop leidt Trevor Pinnock een ensemble uit het orkest in Mozarts Gran partita. Afgelopen vrijdag stonden twee symfonische hoogtepunten op het programma: Brahms Vierde symfonie en het Vioolconcert van Sibelius, met concertmeester Liviu Prunaru als solist. De registraties blijven een week beschikbaar. Voor wie op de lange avonden thuis meer wil horen van het orkest, zijn er dagelijks om 21 uur kamermuziekconcertjes door orkestmusici via Instagram Live.

Concertmeester Prunaru nam het voortouw in een contemplatieve lezing van Sibelius’ klassieker. Waar bijvoorbeeld Janine Jansen de emotionele kern ervan eerder op een extraverte, soms rauwe manier tot uitdrukking bracht, koos Prunaru voor een meer bedachtzame toon, zonder dat de uitvoering inboette aan intensiteit. De solopartij vergt uiteraard ook virtuoos vuurwerk, wat Prunaru feilloos leverde, maar het leek of hij daar niet de nadruk legde. In de cadens van het eerste deel had zijn spel een ingetogen, tastende kwaliteit, die zorgde voor extra lading – des te knapper aangezien er gespeeld werd voor een leeg Concertgebouw.

Innerlijke rust

Dirigent Myung-whun Chung was al vaak te gast bij het orkest, met wisselende resultaten. Ditmaal trof hij de juiste balans tussen de grote spanningsboog enerzijds en vrijheid en klankschoonheid op detailniveau anderzijds. Met zijn uitstraling van innerlijke rust ervaring leidde Chung terughoudend; hij durfde het orkest te laten spelen. Pas in de slotmaten van het Vioolconcert werd er met spierballen gerold, bij wijze van opmaat naar de Vierde symfonie van Brahms.

Ook in Brahms liet Chung het orkest excelleren. Het ongelooflijk hecht gecomponeerde openingsdeel werd schitterend uit de doeken gedaan, energiek en sprankelend, alsof het ter plekke ontstond. Het Andante greep daarna terug op de bezonken sfeer van Sibelius. De wisselwerking tussen de hoorns en de soloklarinet had een aura van tijdloze verstilling.

Klassiek Kon. Concertgebouworkest o.l.v. Myung-whun Chung, m.m.v. Liviu Prunaru (viool). Gezien: 22/1 livestream op YouTube. Daar terug te zien. ●●●●●