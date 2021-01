Het echte plezier ontbrak te vaak bij Tom Dumoulin

Zaterdagmiddag verschijnt het gezicht van ’s lands beste ronderenner in dertig jaar glimlachend in beeld. Zo relaxed hebben we hem lang niet gezien. Hij heeft vrijdag een besluit genomen dat hem terstond heeft doen ontspannen. Het is alsof hij een rugzak van honderd kilo af heeft gedaan.

Tom Dumoulin (30) stopt voorlopig met wielrennen. Hij gaat er voor onbepaalde tijd tussenuit om erachter te komen wat hij wil met zijn leven. Of hij nog wielrenner wil zijn, of liever iemand anders wil worden. „Ik leg die vraag steeds bij anderen neer, maar daar word ik langzaam ongelukkig van. Dat is zonde. Er komt niets uit voort”, zei hij in een video.

Terwijl hij jarenlang sportieve doelen najoeg en bezig was anderen tevreden te stellen en te houden, vergat hij aan zichzelf te denken. Nu is hij opgebrand en moet hij afstand nemen van een wereld waarin zonder adempauze altijd maar het hoogst haalbare wordt verwacht, zeker van iemand die verwachtingen al eens inloste, maar ze daarna, niet in de laatste plaats van zichzelf, moest zien te overtreffen. Toen hij zich vorige week in de buurt van Alicante bij zijn trainingsmaten voegde en zag hoe blij zij waren om elkaar te zien en samen te kunnen trainen, trok hij zijn conclusies. Bij hem ontbrak die blijdschap.

Hart op de tong

Wie de prestaties van Tom Dumoulin terughaalt, ziet tot zijn Giro-winst in mei 2017 een renner die fietst zoals hij spreekt: met het hart op de tong, zonder het juk van harder willen en beter moeten. In de Vuelta van 2015 gaat hij in de laatste bergrit ten onder en blijft hij in de luwte die hoort bij de sportman die het net niet haalt. Zijn wel en wee is het gesprek van de dag niet en hij wordt daar ook niet voortdurend mee geconfronteerd.

Dumoulin fladdert in 2016 door een apocalyptisch landschap van hagelstenen en mist naar de top van de Andorra Arcalis en hij pakt zijn eerste etappezege in de Tour. De tijdrijder blijkt ook te kunnen klimmen en de speakers dopen hem ‘le papillon de Maastricht’, de vrije vlinder die nog niet in de weg wordt gezeten door klassementsambities.

Maar een seizoen later verandert alles. De Giro start op Sardinië en Dumoulin is outsider, geen favoriet. Vanuit die positie is het nog altijd lekker fietsen. Wielrennen is een spel, de hobby die zijn werk werd. Dumoulin heeft er nooit van gedroomd profrenner te zijn. Hij wilde, in navolging van zijn vader, geneeskunde studeren, maar werd voor die studie uitgeloot en kwam terecht in een milieu dat zo mogelijk nog competitiever is.

Tom Dumoulin viert in Milaan zijn eindzege in de Ronde van Italië, in 2017. Foto Luk Benies/AFP

Hij bleek zo talentvol dat hij binnen de kortste keren contracten verdiende. Hij kwam in een mallemolen die zijn eerste keuze niet was, maar waar hij tot het moment van zijn grote doorbraak wel van wist te genieten zonder openlijk trots te durven zijn, zei hij in mei in NRC. Zijn „nuchtere familie” heeft namelijk niets op met „voetbalclubs, artiesten en acteurs”, zei hij. „Het zijn academici, die dat gewoon helemaal niets boeit.” Hij gaf toe zich zelfs een beetje te schamen voor zijn prijzenkast. Wat stelt fietsen voor? Wat draag je ermee bij aan de wereld?

Desalniettemin wint hij de Giro op de slotdag, als eerste Nederlander, en decennia nadat Joop Zoetemelk de laatste Hollandse winnaar van een grote ronde werd. In één klap is ‘Il Bello’ een nationale sportheld, een status die in de fase van de eerste heldenverering heus het ego streelt, maar in wezen haaks staat op wie hij is en wil zijn, en oncomfortabel gaat voelen zodra het publiek verslaafd raakt en naar meer succes verlangt.

Lees ook dit interview met Dumoulin uit mei 2020.

Hij is maar een gewone jongen, zegt hij in Milaan, het roze om de schouders. Die toevallig hard kan fietsen. Maar een paar dagen later wordt hij voor tienduizend fans gehuldigd in Maastricht, als nationale held. Daar zegt hij te genieten van de aandacht, maar het ook ongemakkelijk te vinden. Speciaal ben je in zijn ogen als je een leven kunt redden, niet als je een wielerronde hebt gewonnen.

Hoogtepunt

Bovendien is hij vanaf dit moment niet langer wat hij de „chaser” noemt. Hij heeft een hoogtepunt bereikt, kan niet langer najagen maar moet vanaf dat moment de schuld van hoop zien in te lossen. En dan nu graag de Tour, a.u.b. Waarschijnlijk volgend jaar al, zegt Joop Zoetemelk. Dan staat hij hier niet in het roze maar in het geel! De vrijblijvendheid is verdwenen.

Dumoulin is een denker en dat wil nog wel eens in piekeren omslaan. Daarover is hij altijd open. In zijn interviews is hij eerlijk, ook als hij het moeilijk heeft. Zo authentiek dat hij geen rol kan spelen. Zijn worstelingen passen bij een jongeman die aardig gevonden wil worden en niet teleur wil stellen. Dat wordt onmogelijk vanaf het moment dat hij de op één na grootste prijs in zijn sport wint.

In de eerste maanden van 2018 zit hij „met een negatieve mindset” op de fiets. Hij wil te graag aan zijn eigen verwachtingen voldoen en gaat daarmee aan zichzelf voorbij. Hij wordt ziek van de vermoeidheid die daarop volgt. Uiteindelijk brengt een tochtje met Laurens ten Dam en Bram Tankink in de Ardennen soelaas, tijdelijk. Hij wordt tweede in de Giro én de Tour. Ongekend op dat moment.

Hij is trots dat hij zichzelf uit een wak weet te fietsen. Maar als hij een jaar later tijdens de Giro een gat in zijn knie valt en daar langer dan gepland mee langs de kant staat, belandt hij in wat hij zijn „filosofische periode” noemt, waarin hij zoekt naar antwoorden op de vraag of hij nog wel topsporter wil zijn. Zijn twijfels zijn nooit ver weg. Hij verkast van Sunweb naar Jumbo-Visma om niet alleen de last van het kopmanschap te hoeven dragen. Dat scheelt al, denkt hij. Tijdens de maandenlange coronapauze vindt hij opnieuw de energie om het uiterste uit zijn „fysieke en mentale capaciteiten” te halen. Hij denkt de Tour te kunnen winnen. „Ik heb het nog in me.”

Tom Dumoulin in de Ronde van Italië in 2018. Foto Luk Benies/AFP

Maar uit de NOS-documentaire Code Geel blijkt dat Dumoulin in de Tour van 2020 nog altijd met zichzelf in de knoop zit. In de tweede rit klaagt hij over de boordradio. „Negatieve dingen moet je niet tijdens de koers delen”, zegt zijn Duitse ploegmaat Tony Martin. „Anders wordt de hele sfeer negatief.” Sorry, zegt Dumoulin.

De dagen daarna wordt het niet beter. Hij klaagt over „een ei” onder zijn zitvlak en klungelt met zijn zadelhoogte. „Dat is natuurlijk ook een ding dat in z’n kop zit, hè”, zegt Grischa Niermann, ploegleider.

Een paar dagen later offert Dumoulin zichzelf op voor de kansen van Primoz Roglic. Na afloop snikt hij het uit in de ploegbus. Van de pijn, maar hij zit ook vast in een kluwen van emoties. „Het was niet slim wat ik deed”, zegt hij als hij ’s avonds op de massagetafel ligt. „Ik was kwaad op mezelf.” Hij is blij als de osteopaat bevestigt dat hij recht van spreken had met zijn zadelpijn. „Ah, ik heb het niet helemaal verzonnen.”

Jarenlange druk

Dumoulin wordt evengoed zevende in de Tour. Hij is terug, is de gedachte. Zelf weet hij beter. Dumoulin bezwijkt aan de druk die hij jarenlang heeft ervaren, maar die nog eens extra aanzwol toen het Tour-parcours van 2021 bekend werd gemaakt. Veel tijdrijden, minder klimmen, echt iets voor hem. Coach Mathieu Heijboer: „Journalisten hingen meteen aan de telefoon. Op Tom heeft dat veel impact. Hij wil het voor 15 miljoen mensen goed doen. En dat lukt niet.”

Dumoulin trekt zelf aan de bel. Het gaat zo niet langer. „Het verraste me niet”, zegt Heijboer. „Dit heeft een langere geschiedenis. Het echte plezier ontbrak vaak.” Dumoulin komt tot dit inzicht: „Uiteindelijk doe je het voor niemand goed, als je het voor iedereen goed wil doen. Het is moeilijker dan verwacht om dat naast me neer te leggen.” Er moet iets veranderen aan die karaktertrek, wil hij nog terugkeren als wielrenner. „Zoiets zit een beetje in je”, zegt Heijboer. „Dat je het als kind goed wil doen voor je ouders, je broertje. We hebben geprobeerd te laten zien dat dat niet effectief is. Maar hij heeft het nog niet kunnen keren.”

Afgesproken is dat Dumoulin een break neemt voor onbepaalde tijd om er volledig los van de ploeg achter te komen of en zo ja hoe hij terug kan keren in het peloton. Heijboer zag hem zaterdagochtend voor het laatst. „Ik heb hem een knuffel gegeven en gezegd dat ik hem niet ga bellen. Hij mij ook niet. Tom was opgelucht. Heeft geen traan gelaten. Hij krijgt nu professionele hulp. We laten hem niet in een zwart gat vallen.”