Feyenoord kan veel van AZ leren als het om scouting en transferbeleid gaat

Onverbloemd benoemde Dick Advocaat de tekortkomingen. „Volgens mij hebben we helemaal geen scouting”, zei hij eerder deze maand tijdens een persconferentie. „We hebben een paar mensen die daar keihard voor werken. Maar dat is voor een club als Feyenoord veel te weinig.”

Bij de komst van de Argentijnse spits Lucas Pratto, die voor een half jaar wordt gehuurd van River Plate, ging de clubleiding af op „geluiden elders”, zei de Feyenoord-coach. Lees: zaakwaarnemers en tipgevers. Een „lijstje” met verschillende opties voor de spitspositie was niet gemaakt, liet Advocaat doorschemeren. Hij stemde in met de komst van Pratto „omdat de mensen die we gesproken hebben, zeer positief over hem waren”.

Advocaat gaf zo een interessante inkijk in een van de probleemdossiers van de stroef functionerende voetbalorganisatie bij Feyenoord: het scoutingapparaat. De afdeling, die spelers moet aandragen bij de technische leiding, staat al langer onder druk, mede door het slechte trackrecord van Feyenoord op transfergebied.

De transferopbrengsten bij Feyenoord bedroegen tussen 2010 en 2020 slechts 81,4 miljoen euro, berekende VI onlangs op basis van de jaarverslagen. Bij concurrenten Ajax (400 miljoen), PSV (191 miljoen) en AZ (137 miljoen) lagen de inkomsten in die periode aanmerkelijk hoger. Zelfs subtopper sc Heerenveen deed het beter, met bijna 85 miljoen.

Structureel probleem voor Feyenoord is bovendien dat het transferbeleid niet winstgevend is. Dat blijkt uit het ‘resultaat vergoedingssommen’ – de inkomsten uit transfers min alle afkoopsommen, afschrijvingen van transfersommen, tekengelden en commissies. Feyenoord was in het vorige decennium de enige club uit de Nederlandse top en subtop die verlies maakte op transfers, schrijft VI: 6,5 miljoen. Terwijl Ajax (179 miljoen), AZ (80 miljoen) en Heerenveen (51 miljoen) fraaie winstcijfers noteerden.

Veranderlijk beleid

Het negatieve transferresultaat van Feyenoord is voornamelijk toe te schrijven aan de laatste drie jaar, met diverse wisselingen in de top en veranderlijk technisch beleid. Over vorig seizoen leed de club, op een omzet van ruim 73 miljoen euro, een verlies van bijna 7 miljoen, wat hoofdzakelijk komt door een negatief transferresultaat van 8,8 miljoen.

Een woordvoerder van Feyenoord zegt dat het bij de club een „onderkend feit” is dat zij „de laatste jaren vergeleken bij een aantal concurrenten achterblijven voor wat betreft transferinkomsten”. Dit terwijl het operationeel resultaat – hoe het bedrijf primair draait – positief is.

De transfer van Dirk Kuijt van Feyenoord naar Liverpool vijftien jaar geleden, voor zo’n 18 miljoen, is nog altijd een record in de clubhistorie. Bij de concurrenten is de grens van 20 miljoen meerdere keren – en ruimschoots – doorbroken.

Waar gaat het niet goed bij Feyenoord? En waarom is de ambitieuze uitdager AZ, dat Feyenoord zondag versloeg, wel succesvol op de transfermarkt? Dit terwijl Feyenoord beduidend meer investeert in de jeugdopleiding en spelerssalarissen – met een salarishuis van ruim 20 miljoen.

Ridgeciano Haps (links) wordt vervangen door Luis Sinisterra, een van de spelers die veel geld moet opbrengen voor Feyenoord. Foto Pieter Stam de Jonge/ANP

„Het beleid bij AZ is veel gestructureerder, ze kopen zeer gericht in. Hun mislukkingenpercentage ligt veel lager”, zegt Pieter Nieuwenhuis van Hypercube, dat clubs en bonden adviseert. „AZ investeert in waarde-ontwikkeling van jonge spelers. Als zij iemand halen, komen zij meestal echt aan voetballen toe. Terwijl het bij Feyenoord zo kan zijn dat je weinig speelt en de waarde-ontwikkeling achterblijft.”

Feyenoord koopt doorgaans spelers in voor bedragen tussen de drie tot zes miljoen euro, zegt Nieuwenhuis. „Elk jaar moeten ze een deel van die transfersommen weer afschrijven. Als ze dan een keer een klapper maken bij een verkoop, wil dat niet zeggen dat ze daarmee zichzelf vrijgespeeld hebben. Daarom is hun transferresultaat zo slecht.”

Datascouting

AZ richt zich specifiek op het verbeteren van jonge spelers. Voor de werving van talent heeft de club een eigen datascoutingsysteem opgezet. „Wij gebruiken de data bij scouting als startpunt”, zei technisch directeur Max Huiberts van AZ in 2019 op de website NEMO Kennislink.

AZ analyseert zo’n veertig competities waaruit honderden spelers naar voren komen, zei Huiberts. Vervolgens worden die beoordeeld door videoscouts. „Op het moment dat hun feedback heel positief is, sturen we scouts naar het stadion om de voetballer te bekijken. Daarvoor hebben we vijf mensen in dienst. Zij kijken dan of de speler past binnen het profiel dat van iedere positie is opgesteld.”

Het gebruik van dit op data gebaseerde scoutingmechanisme hangt samen met de betrokkenheid van de Amerikaanse clubadviseur en aandeelhouder Billy Beane, bekend van de film Moneyball. Als algemeen directeur leidde hij de bescheiden Amerikaanse honkbalclub Oakland Athletics naar de top, waarbij hij spelers scoutte op basis van eerder grotendeels genegeerde spelersstatistieken.

Geen datamodel

Feyenoord, dat wel een internationaal netwerk heeft, beschikt niet over een dergelijk eigen datamodel voor scouting. Het oog van de kenner (de scouts) is nog altijd het beginpunt. Pas daarna wordt eventueel naar data gekeken. Zo ging het althans bij twee van de grootste aankopen de afgelopen jaren: de Argentijnse verdediger Marcos Senesi, die voor ruim zes miljoen kwam, en de Slowaakse spits Robert Bozenik die vier miljoen kostte.

Lees ook: De grote omslag die Arne Slot moet realiseren bij Feyenoord

Dat data geen leidende rol hebben in de scouting, zien ingewijden als een deel van het cultuurprobleem bij Feyenoord. Er bestaat intern geen consensus over het gebruik ervan: sommigen zien het als een waardevolle toevoeging, terwijl anderen vertrouwen op eigen waarnemingen.

Met statistieken moet je „erg uitkijken”, zei technisch directeur Frank Arnesen van Feyenoord een jaar geleden in het AD. „We verzamelen zo veel mogelijk informatie over spelers, daar horen dan ook statistieken bij. Maar die data vertellen niets over de mentaliteit van een speler. Het oog blijft bij ons het allerbelangrijkste.”

Arnesen is bezig om de scouting „te verbeteren” en „te vernieuwen”, zegt de woordvoerder. Scout Michel Beukers werd na meer dan 25 jaar bedankt door Arnesen en de Fin Mika Lipponen, thuis in de Scandinavische markt, stapte recentelijk over naar PSV. Feyenoords scoutingafdeling bestaat nu uit Steven Aptroot en de door Arnesen binnengehaalde Bjarne Hansen, een Deen met wie hij veel samenwerkte en die Scandinavië als specialiteit heeft.

Trendbreuk

Dat Feyenoord nu investeert in jonge buitenlandse talenten, wordt intern gezien als een breuk met het recente verleden. Afgelopen week haalde Feyenoord nog de 18-jarige Senegalese aanvaller Aliou Balde, nadat het eerder naast Senesi en Bozenik ook Christian Conteh en Francesco Antonucci had vastgelegd.

Feyenoord probeert zo op termijn meer waarde te creëren op het veld – wat nu met Senesi lukt. In dat licht moet ook de aanstelling van coach Arne Slot voor volgend seizoen worden gezien, als talentontwikkelaar. Het is een proces van de lange adem. Arnesen zet nadrukkelijk in op Jong Feyenoord (onder 21), waar spelers ervaring moeten opdoen. Plan is dat de ploeg volgend jaar instroomt in de ‘voetbalpiramide’, het competitiestelsel, en uiteindelijk in de Eerste Divisie terechtkomt. Maar als dat al lukt, gaat het nog jaren duren: ze moeten meerdere keren promoveren. Bovendien speelt het elftal nu al maanden geen competitie als gevolg van corona.

Nieuwenhuis snapt de keuze voor jongere spelers, maar ze moeten dan wel in het eerste spelen. „Daar creëer je waarde, in tegenstelling tot bij Jong Feyenoord.” AZ heeft de springplank naar het eerste wel op orde, met Jong AZ, dat sinds 2017 in de Eerste Divisie uitkomt. Hier worden de talenten klaargestoomd – zoals dat bij PSV en Ajax ook gebeurt.

AZ voelt bovendien beter aan wat het juiste moment is om een speler te verkopen, zegt Nieuwenhuis. Zoals bij de verkoop van Vincent Janssen aan Tottenham Hotspur voor 20 miljoen, in 2016. Janssen, in de jeugd van Feyenoord nog afgedankt, was een jaar eerder voor bijna niets weggehaald bij eerstedivisieclub Almere City. En in 2018 werd Alireza Jahanbakhsh voor 25 miljoen gekocht door Brighton & Hove Albion. Wel moet het voor buitenlandse clubs een signaal zijn dat beiden mislukten in Engeland.

Myron Boadu, een van de grote talenten van AZ, scoorde zondag twee keer tegen Feyenoord. Foto Erwin Spek/Getty Images

In diezelfde periode kapitaliseerde Feyenoord onder toenmalig technisch directeur Martin van Geel het succes van de kampioensploeg van 2017 maar ten dele. Verdedigers Rick Karsdorp en Terence Kongolo werden goed verkocht, maar enkele oudere spelers die hun piek hadden bereikt bleven en kregen verbeterde contracten. Bovendien werd begin 2018 een bod van 18 miljoen van Newcastle United voor spits Nicolai Jørgensen afgeslagen. Nu is hij nog niet de helft waard – Galatasaray zou hem willen overnemen.

Het ‘tafelzilver’ van AZ troefde Feyenoord zondag af (2-3). Door een doelpunt van aanvaller Jesper Karlsson, een 22-jarig talent uit Zweden, gehaald voor 2,5 miljoen. En door twee goals van de zelf opgeleide spits Myron Boadu (20). Het langetermijnbeleid van AZ won het zo van de club die wel veel wil, maar zoekende is hoe dat precies in te vullen.