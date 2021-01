Europese stroomproductie snel groener, lang niet snel genoeg

In 2020 produceerde Europa voor het eerst meer groene dan ‘grijze’ (vervuilende) stroom. Dat melden twee denktanks, het Duitse Agora Energiewende en het Britse Ember, maandag in hun jaarlijkse rapport over de Europese elektriciteitssector. Maar de groei van wind- en zonneparken is volgens de organisaties nog altijd veruit onvoldoende om de Europese klimaatdoelen te halen.

Nederland loopt ver achter bij de meeste lidstaten: 72 procent van de elektriciteit wordt in Nederland geproduceerd met aardgas en steenkool. Toch wordt ook in Nederland de stroomproductie snel groener. Geen enkele andere lidstaat kende in 2020 zo’n sterke groei van de productie van wind- en zonnestroom. Tegelijk halveerde de inzet van Nederlandse kolencentrales.

Dat de elektriciteitssector in Europa in hoog tempo duurzamer wordt, heeft verschillende oorzaken. Windmolens en zonnepanelen zijn de afgelopen jaren snel goedkoper geworden. Daarbij komt dat aardgas op de wereldmarkt in 2019 en 2020 goedkoop was. Dat gaf gascentrales een voordeel ten opzichte van kolencentrales. Die marktsituatie heeft ook de sluiting van sommige oudere kolencentrales in Europa versneld, zoals eerder deze maand gebeurde in Portugal. Kolencentrales stoten twee keer zoveel CO 2 uit als centrales op aardgas.

Ook in Nederland is de productie van kolencentrales in de afgelopen jaren sterk verminderd, aldus lector energie Martien Visser van de Groningse Hanzehogeschool. Volgens Visser produceerden de Nederlandse kolencentrales in 2020 circa 8,5 terawattuur elektriciteit. Dat is slechts 7 procent van de Nederlandse elektriciteitsproductie. In topjaar 2015 was dat nog 36 procent.

„Deels komt dat doordat het aardgas spotgoedkoop was, deels door sluiting van kolencentrales”, zegt de Groningse energie-onderzoeker. Eind 2019 sloot de Hemwegcentrale vanwege het Urgenda-vonnis, en vrij snel daarna ging een Rotterdamse kolencentrale kapot. Er zijn er nu nog drie in werking.

Een comeback van kolen

De wereldmarkt is voor Europese kolencentrales sinds kort echter weer ten goede gekeerd. Vooral omdat het in Azië erg koud is, is de aardgasprijs sinds de jaarwisseling sterk gestegen. Dat speelt kolencentrales in de kaart, ziet Visser: in deze januarimaand produceren de Nederlandse kolencentrales ruim dubbel zoveel stroom als een jaar eerder. In het buitenland is het beeld vergelijkbaar. Het Amerikaanse energieagentschap EIA schatte afgelopen week dat in de VS de productie van kolenstroom in 2021 met 14 procent zal toenemen.

In Nederland wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de productie van kolencentrales vanaf dit jaar wettelijk beperken om te voldoen aan het Urgenda-vonnis. Maar hoe dan ook is ongewis of de groei van CO 2 -vrije stroomproductie, die Ember en Agora betitelen als een „groen kantelpunt” in Europa, voldoende zal doorzetten.

De huidige gunstige markt voor kolenstroom is een tegenvaller voor het klimaat. Daar komt bij dat de Europese groei van wind- en zonneparken volgens de twee organisaties nog altijd veruit onvoldoende is om de opwarming van de aarde te beperken. In het afgelopen jaar nam de productie van duurzame stroom toe met 51 terawattuur (TWh). Dat zou volgens schattingen bijna 100 TWh moeten zijn om op koers te komen voor het aangescherpte Europese klimaatbeleid dat moet leiden tot 55 procent minder CO 2 -uitstoot in 2030.

Kleinere rol kerncentrales