Eerst krijgen vrouwen een straatnaam

Het is nu nog een stukje braakliggend land, ingeklemd tussen de sportvelden en de volkstuintjes van de Haagse wijk Wateringse Veld. Over een paar jaar moet hier een duurzame buurt staan. Een „nationaal en internationaal toonbeeld van gezond stads samenleven”, staat in de brochure van de projectontwikkelaar.

Voor het zover is, moet nog iets anders gebeuren. Het stukje land krijgt vijf straten, en die moeten een naam krijgen. En al lijkt het eenvoudig om een straatnaam te verzinnen, dat is het niet.

Overal in Nederland zorgen nieuwe (en oude) straatnamen voor discussie. De Rotterdamse gemeenteraad nam vorig jaar een motie aan om inwoners meer uitleg te geven over namen die teruggrijpen op het slavernijverleden, zoals de Witte de Withstraat. In Arnhem moeten meer straatnamen komen die verwijzen naar ‘vrouwen, voorvechters van gelijkheid en mensenrechten en mensen met een migratieachtergrond’ besloot het college. Almere wil meer straten die verwijzen naar „bijzondere mensen uit andere culturen”.

Tegen de trend in wil Urk meer zeehelden vernoemen. Want over het algemeen geldt: minder historische figuren. Liever tv-personages of stripfiguren, zoals de Donald Ducklaan en de Guus Gelukstraat (in Almere). Zoals in de jaren tachtig kruiden en mossen populair waren, en daarvoor vogels en bloemen.

Het is aan straatnamencommissies, elke grote gemeente heeft er een, de knoop door te hakken. In Den Haag bestaat de commissie uit Corien Glaudemans van het Haags Gemeentearchief en Tanja van Dijk, ambtenaar openbare ruimte. Via Teams vergaderen ze over het stukje braakliggend land in Wateringse Veld. Later in het proces zullen politie, brandweer en ambulance nog hun mening geven voordat het college de naam vaststelt: straten moet vooral voor hulpdiensten vindbaar zijn.

„We hadden voor de [wijk] Binckhorst de Venusstraat bedacht. Daar liggen ook de Maanweg en de Orionstraat. De politie waarschuwde: ‘Venusstraat klinkt te veel als Venestraat’”, vertelt Van Dijk. Die straat ligt in het centrum.

Klank en uitspraak zijn slechts twee van de tientallen criteria die Glaudemans en Van Dijk hanteren. Namen moeten goed uit te spreken zijn, niet te verbasteren zijn, niet dubbelzinnig zijn. Al weet je dat eerste in het Haags nooit zeker: de Copernicusstraat heet ook wel de Kopper-níékus-straat. De bewoners van Ypenburg wilden in hun scheepvaartbuurt geen Hoekerweg, terwijl op Scheveningen niemand bij de Hoekerstraat de associatie met prostitutie heeft. En Glaudemans adviseerde zelf ooit negatief over een Guppenplein, vertelt ze. Omdat het niet alleen aquariumvisjes zijn, maar dankzij een lied van André van Duin over ‘achterlijke guppen’ een negatieve bijklank kreeg.

Prinses Christinastraat

Gaat het om personen, dan is het belangrijkste criterium dat zij dood zijn, vertelt Glaudemans. Met uitzondering van de leden van het Koninklijk Huis: de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog zorgde overal voor een hausse aan prinses Beatrix-, Irene-, Margriet- en Christina/Marijke-straten, Willem-Alexander kreeg een weg en een hof, prinses Alexia en Ariane een laan, Amalia een straat.

Er zijn meer uitzonderingen: zo opende Neurenberg-aanklager Benjamin Ferencz (inmiddels 100) zelf in 2018 het pad naast het Vredespaleis dat naar hem werd vernoemd, en kregen in 2016 de Rus Michail Gorbatsjov en de Amerikaan Ronald Reagan (toen overleden) samen een pad naar hen vernoemd. Dat was het compromis, dat na flinke discussie in de Haagse gemeenteraad werd bereikt: de VVD wilde Reagan eren voor diens rol bij het beëindigen van de Koude Oorlog, onder meer PvdA en D66 vonden dat de Amerikaanse president niet met al zijn handelen had bijgedragen aan wereldvrede.

Personen moeten ook ‘van onbesproken gedrag’ zijn. „Daarom moet iemand ook zijn overleden. Je wilt niet dat na je hem of haar een straatnaam geeft er nog lijken uit de kast vallen”, zegt Glaudemans. Het gemeentearchief adviseert al sinds 1890 mee over de straatnamen, zoals in de meeste gemeenten, en doet biografisch onderzoek: „Bij een gat in het cv gaan alle bellen rinkelen, zeker als dat in de Tweede Wereldoorlog was.”

Dan moet er ook nog instemming door de naaste familie worden gegeven. Bovendien mag er geen verwarring zijn met een al bestaande straatnaam, in een stad waar al 3.400 wegen, straten, paden en tunnels zijn vernoemd. Zelfs alle fietspaden in de duinen hebben een naam. Van Dijk: „Dat was een vraag van de hulpdiensten, die merkten dat mensen niet konden aangeven waar ze waren.”

Liefst is er in de omliggende gemeenten ook geen straat met die naam, al komen de Kerkstraten overal voor. Na herindelingen – of in Den Haag de annexatie van het dorp Loosduinen – worden dubbelingen vaak geschrapt.

Paul Krugerplein

Hernoemen is zeldzaam, zelfs als namen controversieel zijn, vertelt René Dings, auteur van het boek Over straatnamen met name, telefonisch. „Gemeenten houden er niet van. Bewoners ook niet. Protesten komen vaak van anderen die er niet wonen. Als je gaat hernoemen, moeten álle kaarten, álle bronnen, álle databases worden aangepast. Bewoners moeten op allerlei plekken hun adres aanpassen. Een vreselijk kostbaar gedoe.”

Glaudemans vertelt dat eind jaren zeventig discussie ontstond over de Paul Krugerlaan [vernoemd naar de Boerenleider]. „Hier was hij in 1900 een gevierd man. Toen hij in hotel Des Indes verbleef, stonden de schooljongens onder zijn raam te zingen. Verwijder je de naam, verdwijnt ook dat deel van de geschiedenis.”

Ze vertelt dat naambordjes daarom onderschriften met uitleg krijgen. En: „We zorgen op een andere manier dat naamgeving in balans komt.” Zo kwam in de wijk Transvaal naast de Bloemfonteinstraat het Nelson Mandelaplein te liggen, en is er een mensenrechtenbuurt waar onder anderen de Amerikaanse burgerrechtenactivisten Martin Luther King, Rosa Parks en de Antilliaanse vrijheidsstrijder Tula een straat of pad kregen.

Glaudemans en Van Dijk gaan zoveel mogelijk thematisch te werk. Zoals bomen in de Bomenbuurt liggen en schilders in de Schilderswijk, liggen mensenrechtenactivisten, politici of sporters zoveel mogelijk bijeen. Den Haag heeft tientallen thema’s.

Koot en Bie

Voor het braakliggende terrein in Wateringse Veld zijn dichters en schrijvers uit de 20ste eeuw met een Haagse link aan de beurt. En er geldt nog een criterium: dertig jaar geleden bepaalde de gemeenteraad dat vrouwen voorrang hadden, omdat er al veel mannen vernoemd zijn. Vrouwelijke dichters en schrijvers dus.

Van Dijk zegt: „Er is al een Carrie van Bruggenhof aan de rand.” Glaudemans: „Op de lijst van te vernoemen personen, de namen die door inwoners en de gemeenteraad zijn gesuggereerd, staan er twee: Vasalis en Guusje Nederhorst.”

Die lijst is lang. Pim Fortuyn staat erop, na toezegging van ex-burgemeester Pauline Krikke aan de lokale partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Die kwam ook met het voorstel een straat naar Erik Hazelhoff Roelfzema, de Soldaat van Oranje, te noemen. Een ex-wethouder beloofde straatnamen met de typetjes van het Haagse duo Kees van Kooten en Wim de Bie.

Alleen zijn zij geen vrouwelijke dichters of schrijvers. Helga Ruebsamen wel. Andreas Burnier, An Salomonson, Elisabeth Keesing, Ellen Warmond, Ida Simons. „Een mooie lijst”, concludeert Tanja van Dijk. Nu moet de gemeente nog bepalen of de vrouwen op deze longlist een straat, pad of laan naar zich vernoemd krijgen.