De ‘vader’ van Michel Vaillant bracht race-auto’s op papier tot leven

De Franse striptekenaar en de Amerikaanse steracteur troffen elkaar in 1970 op het circuit, in de biotoop van hun gezamenlijke passie. Acteur Steve McQueen was zojuist tweede geworden in de 12 uren van Sebring (achter de Amerikaan Mario Andretti en voor de Nederlander Toine Hezemans), striptekenaar Jean Graton was bij de autorace in Florida om inspiratie op te doen voor een nieuw avontuur van Michel Vaillant, Massacre pour un Moteur. Op een foto van hun ontmoeting staat Graton met z’n armen over elkaar, McQueen kijkt lachend in de camera, met in zijn handen een opengeslagen stripalbum van Michel Vaillant; Le Fantome des 24 Heures. Ze zaten daar ook bij een diner tegenover elkaar en spraken over hun liefde voor ‘Le Mans’, de befaamde uithoudingsrace die elk jaar vlak bij de Franse stad wordt gehouden en de naam van de legendarische film die McQueen daar weldra zou maken.

Met zijn vader naar Le Mans

Jean Graton werd in 1923 geboren in Nantes, ruim twee maanden na de eerste 24 Uur van Le Mans. In veel van zijn zeventigtal albums speelde de race die hij op zijn veertiende met zijn vader van dichtbij zag een rol. In 1997 was Graton er op Le Mans getuige van dat een tot leven gekomen auto uit zijn stripcreatie het daar de volle 24 uur volhield.

Bij de pitbox wachtte hij de blauw-witte bolide met het Vaillante-logo op. Nummer 13, een knipoog naar Gratons album Nummer 13 aan de start. Een verschil met de strip: Michel Vaillant won Le Mans vier keer, de echte Vaillante werd vierde. „C’est formidable”, jubelde de ‘vader’ van Michel Vaillant – de handen diep in zijn broekzakken en zijn dikke buik recht vooruit.

Graton overleed donderdag, 97 jaar oud, thuis in Brussel. In het bijzijn van onder anderen zijn zoon Philippe, die het familiebedrijf Graton éditeur runt sinds Jean zich op zijn 80ste (als tekenaar) terugtrok. Sinds zijn ‘pensionering’ was Graton Commandeur in de (Franse) Orde van Kunst en Letteren en Ridder in de (Belgische) Orde van Leopold II.

Naar de hoofdstad van de strip

Jean Graton was in 1947 van Bretagne naar ‘de hoofdstad van de strip’ Brussel verhuisd, en daar ingetrokken bij een tante. Hij was er aanvankelijk reclametekenaar, kreeg een baan bij het stripblad Robbedoes, stapte over naar het concurrerende stripweekblad Kuifje (gerund door Kuifje-tekenaar Hergé) en creëerde er in 1957 Michel Vaillant. Dat werd de tegenhanger van piloot Buck Danny in Robbedoes.

Le Grand Defi (De Grote Match), heette Gratons debuut, met, hoe kan het ook anders, op de cover Michel Vaillant en een collega-coureur die op Le Mans bij de start naar hun auto’s rennen. Veel van zijn jonge lezers zouden later zelf coureur worden, of sportjournalist.

In de Tour de France

Tussen 1954 en 1964 verschenen in Kuifje van de hand van Graton ook wielerverhalen, over renners als Louison Bobet, Stan Ockers, Fauso Coppi en Jacques Anquetil. „Ik heb één keer de Tour bezocht, toen ik deel uitmaakte van de reclamekaravaan”, zei hij in 2007 in het Nederlandse Stripschrift. „Ik kreeg daardoor de mogelijkheid om met de wielrenners te praten. Wist je trouwens dat een fiets een van de moeilijkste vervoermiddelen is om te tekenen? Niet zozeer het voor- of zijaanzicht, maar een fiets met een wiel dat een kwartslag gedraaid is. Zie dan maar eens de spaken in goed perspectief te krijgen.”

Klanknabootsingen

Gratons race-albums stonden vol onomatopees – klanknabootsingen zoals ROOAR, VROOMM en WROOAAR. Daarmee wekte hij zijn auto’s op papier tot leven. Hij gaf zijn extreem gedetailleerd getekende wagens en motoren (zoals in de reeks albums over Julie Wood) snelheid door er lange lijnen achter en naast te tekenen. Zijn kennis was het resultaat van vele werkbezoeken aan circuits, over de hele wereld, en gesprekken met coureurs. Zo figureerde Jacky Ickx regelmatig in de avonturen van Vaillant. De Belg kreeg ook een eigen Vaillant-dossier, themanummers met „50 procent journalistiek en 50 procent strip” zoals dat in de jaren 90 ook werden gemaakt van grootheden als Enzo Ferrari, James Dean, Ayrton Senna, Sochiro Honda en natuurlijk Steve McQueen.

Op tv en in de bioscoop

In 1967 had Vaillant op de Franse tv een eigen serie, met acteurs en echte auto’s. In 2003 volgde een film, geschreven en geproduceerd door Luc Besson, bekend van de actiekomedie Taxi.

In het interview met de toen 83-jarige Graton in 2007 in Stripschrift ging de tekenaar ook in op de moralistische ondertoon die vooral de verhalen in de oudere albums hadden. „Michel Vaillant was een serieus stripverhaal. Michel verdedigde principes en gaf het goede voorbeeld. Dat sloeg aan. Zijn rol is eigenlijk niet veranderd. Niet voor niets lezen relatief veel volwassenen de strip.”

Uiteindelijk zijn er ruim 20 miljoen exemplaren van Michel Vaillant verkocht, en dankzij (scenarist) Philippe Graton en zijn team van tekenaars gaan er nog steeds albums met nieuwe avonturen over de toonbank – vorige maand verscheen Duels, met Michel Vaillant als rallycoureur. Net als blow-ups van Gratons racetekeningen, voor aan de muur. En zo is voor de stripheld de finish nog lang niet in zicht.