In Felix Meritis in Amsterdam organiseerde de supermarktbranche nog net voor de avondklok een feest voor de supermarktbranche. Ze deelden elkaar prijsjes uit, er werd nog net niet gezongen. Als er een groep gloriërend door de lockdown giert dan zijn het de grootgrutters.

Ik was een van de sprekers, vooraf was er groentelasagne.

Ik zat in een enorme zaal met de baas van Amstel, de inkoper van Plus, de artiest Peter Heerschop (die tussen twee happen door vertelde dat hij was gevraagd als teamcaptain in een televisieprogramma waarin geraden moet gaan worden of een product echt is of van chocolade gemaakt) en met de baas van Hessing Supervers.

Hessing Supervers had glimmende schoenen en leverde per dag miljoenen pakketten voorverpakte groenten aan bijna alle supermarkten, behalve Albert Heijn. De vader van Hessing Supervers was een eenvoudige tuinder tot hij op een dag op het idee was gekomen om groenten te snijden en te verpakken, vertelde Hessing Supervers trots. Hij consolideerde de succesformule van zijn vader en vertelde graag hoe gewoon hij daaronder bleef.

Hij deed geen gekke dingen en prefereerde de supermarkt met de laagste prijzen.

„Ik hoef niet per se een eigen helikoptertje”, zei hij, nonchalant de balans opmakend van een succesvol leven.

„Bij Hessing Supervers zijn ze heel gewoon”, vulde de hoofdredacteur van Distrifood aan. Hij woonde in Arnhem en zei dat de supermarkt nog de enige ontmoetingsplaats was. ‘De mensen’ hoefden van hem geen ‘dankjewel supermarkt’ te zeggen maar mochten er wel eens vaker bij stil staan hoe belangrijk de supermarkt in hun leven is.

Het gesprek kwam op de voorverpakte groenten bij de Vomar, de supermarkt waar ik in Wormer tot veroordeeld ben. Ik moest de volgende keer maar eens opletten hoe vrolijk de mensen waren als ze een groentepakket in hun karretje gooiden en blij ze sowieso werden van de algehele supermarkt-sfeer.

De volgende dag waagde ik me tussen mijn dorpsgenoten in de Vomar. De mensen leken dikker geworden, iemand zei: „we eten ons door de pandemie heen”. Maar dan toch niet met groentepakketten van Hessing Supervers want die lagen er nog voldoende, terwijl de schappen met borrelnootjes al leeg waren.

In de rij voor de kassa hadden twee vrouwen het over de uitgroei van hun haren. Ze constateerden het bij elkaar en concludeerden dat dat toch niet meer uitmaakt in deze tijd. Ik dacht in stilte: „dankjewel supermarkt voor deze belevenis”.

