Stilte op straat in grote steden, onrust op Urk

Testlocatie GGD afgebrand op Urk

Op Urk is zaterdagavond een noodbevel afgekondigd nadat tientallen mensen zich hadden verzameld bij de haven van Urk om te demonstreren tegen de avondklok. Daartoe was eerder op de dag via sociale media opgeroepen. De aanwezige politie werd bekogeld met zwaar vuurwerk en een coronateststraat van de GGD in de buurt van het terrein werd in brand gestoken.

De politie heeft de Mobiele Eenheid moeten oproepen om de orde te herstellen. Ook werd er een politiehelikopter ingezet en was er marechaussee aanwezig. Volgens Omroep Flevoland zijn er twee mensen aangehouden. Burgemeester Cees van den Bos noemt de gebeurtenissen in het dorp „dramatisch”. Hij schrijft op Twitter dat Urk rust wil.

De ME moest ook in actie komen in het Limburgse Stein, waar jongeren met vuurwerk gooiden. Tientallen jongeren hadden zich in Stein verzameld om te demonstreren tegen de avondklok. Twaalf van hen werden aangehouden.