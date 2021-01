Ajax loot PSV in de kwartfinale KNVB Beker

Bekerhouder Ajax speelt in de kwartfinale van de KNVB Beker tegen PSV. Dat heeft de loting zaterdagavond uitgewezen. Feyenoord gaat op bezoek bij SC Heerenveen en Excelsior Rotterdam ontvangt Vitesse. De vierde kwartfinale is tussen NEC en VVV Venlo.

De wedstrijden worden afgewerkt op 9, 10 en 11 februari, de precieze data worden later deze week bekendgemaakt door de KNVB. Eerder deze week had Ajax AZ uitgeschakeld en was PSV te sterk voor FC Volendam in de achtste finales van het bekertoernooi.

Voor Ajax en PSV betekent de wedstrijd de derde keer in twee maanden dat ze elkaar treffen. Op 10 januari speelden de twee topclubs al tegen elkaar voor de competitie, het werd toen gelijk. Op 28 februari staat de derde ontmoeting op het programma, ook voor de competitie.