Waterpolosters voor het eerst sinds 2008 naar Olympische Spelen

De Nederlandse waterpolosters hebben zich voor het eerst sinds 2008 weer geplaatst voor de Olympische Spelen. In de beslissende halve finale van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Triëst won de ploeg van bondscoach Arno Havenga met 7-4 van Griekenland. Oranje verzekerde zich daarmee van een ticket naar Tokio. De periodestanden waren 1-2, 2-2, 2-0, 2-0.

De waterpolosters veroverden op de Spelen van 2008 in Peking de olympische titel, maar wisten zich daarna niet te plaatsen voor Londen 2012 en Rio 2016. Beide keren ging het mis in de beslissende wedstrijd op het OKT. In 2012 gebeurde dat in Triëst tegen Italië, vier jaar later in Gouda tegen Spanje. Komende zomer zijn de waterpolosters in Tokio echter weer van de partij op de Spelen. De Europees kampioen van 2018 gaat voor niets minder dan een medaille naar Japan toe.

De ploeg van Havenga had vier kansen om zich te plaatsen voor Tokio. Via de World League, het WK en EK lukte het allemaal niet en dus kwam alles weer aan op het OKT. Wekenlang werkten de waterpolosters in een ‘bubbel’ in Zeist toe naar het toernooi en dan vooral naar die ene wedstrijd, de halve finale op zaterdagavond. Havenga wist vooraf al dat het een duel met Griekenland of Hongarije zou worden. Het werden de stugge Grieken, die op de wereldranglijst net onder Oranje staan.

De waterpolosters beleefden een flitsende start en stonden binnen een halve minuut op voorsprong via een benutte strafworp van Maud Megens. Het kostte Oranje daarna echter veel moeite om gaatjes te vinden in de Griekse defensie. Na de eerste periode van 8 minuten keek de ploeg van Havenga tegen een achterstand van 2-1 aan en toen Griekenland aan het begin van de tweede periode op 3-1 kwam, leek Oranje de grip op de wedstrijd even kwijt. Keepster Debby Willemsz voorkwam met enkele reddingen dat het gat echt groot werd.

Willemsz, die in 2019 vanwege motivatieproblemen stopte bij Oranje maar later dat jaar terugkwam op dat besluit, gaf de ploeg daarmee weer vertrouwen. Brigitte Sleeking en Simone van de Kraats trokken de stand weer gelijk (3-3), maar 6 seconden voor het einde van de tweede periode kwam Griekenland toch weer op voorsprong via een ‘taterbal’ over het water.

Toen het echt moest en de druk er vol op stond, lieten de Nederlandse waterpolosters hun klasse zien. De uitblinkende Willemsz bleek na de rust niet te passeren en via doelpunten van Megens (twee), Sabrina van der Sloot en Van de Kraats haalde de ploeg van Havenga het zo vurig gewenste olympisch ticket binnen. (ANP)