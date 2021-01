Wat gebeurde er met Tom Brown?

In 2016 verdween Tom Brown, een populaire tiener in de kleine gemeenschap van het plaatsje Canadian (Texas). Twee partijen gaan naar hem op zoek: de lokale autoriteiten en een privédetective, ingehuurd door Tom Browns moeder. Zijn auto wordt gevonden achter een industrieterrein, zijn rugzak langs de weg, zijn mobiel in het gras. Maar hij niet.

Het halve stadje wordt geïnterviewd, de politie heeft heel andere verdenkingen dan de privédetective. Ze stoken elkaar op, verschijnen beiden in de media, Toms moeder doet oproepen op sociale media.

Twee jaar later wordt zijn stoffelijk overschot ontdekt onder een boom buiten de stad. Maar tot op de dag van vandaag zijn er geen arrestaties verricht en is bijna iedereen die bij de zaak betrokken was, verdacht. Journalist Skip Hollandsworth probeert de waarheid te ontdekken.

True Crime 8 afl. van 40 min. Texas Monthly

NRC De Podcastclub Een kijkje in onze podcastkeuken en de beste luistertips van NRC en anderen. Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 23 januari 2021