Tom Dumoulin stopt voor onbepaalde tijd met wielrennen. Dat heeft hij zaterdag bekendgemaakt in een video op de website van wielerploeg Jumbo-Visma. Dumoulin zegt al „maandenlang” te worstelen met „de druk en verwachtingen” van zijn sponsor, ploeg en familie. Daardoor is hij naar eigen zeggen zichzelf en zijn eigen wensen uit het oog verloren.

Hoe hij zijn leven het liefst zou invullen, weet hij niet. En als profwielrenner krijgt hij bovendien ook niet de tijd om daarover na te denken. „Ik zit in een sneltrein naar het volgende trainingskamp, de volgende wedstrijd, de volgende doelen. Wil ik nog wielrenner zijn? Zo ja, hoe? Als ik de Tour wil winnen: hoe wil ik daarnaartoe werken?”

Het streven om te voldoen aan andermans wensen maakte hem niet gelukkig, zegt hij. „Dus vandaar ga ik er een tijd tussenuit. Ik ga veel nadenken, wandelingetjes maken met de hond en op zoek naar wat ik wil als mens. Met de fiets. Met mijn leven.” De beslissing, die Dumoulin vrijdag heeft genomen, voelt alsof „een rugzak van 100 kilo is afgegaan”. In samenspraak met zijn ploeg heeft hij afgesproken voor onbepaalde tijd met onbetaald verlof te gaan. De winnaar van de Giro d’Italia van 2017 heeft het trainingskamp in het Spaanse Alicante verlaten om thuis na te denken over zijn wielertoekomst.

Vrijdag nog kondigde de wielerploeg Jumbo-Visma aan dat de Limburger deze zomer de Tour de France zou rijden in een vrije rol. Dumoulin zou zijn seizoen beginnen met de Strade Bianche, gevolgd door de Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo. Ook de Ronde van Vlaanderen stond op de planning.