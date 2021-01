TikTok is het snelst groeiende sociale medium in Nederland

Van alle sociale media is TikTok het afgelopen jaar het hardst gegroeid in Nederland. Dat meldt onderzoeksbureau Newcom zaterdag naar aanleiding van zijn jaarlijkse enquête over het socialemediagebruik onder ruim 7.000 mensen. TikTok Nederland had vorig jaar in totaal 1,7 miljoen geregistreerde gebruikers, dat is een toename van bijna 150 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Het dagelijkse gebruik van TikTok verdrievoudigde zelfs. Elke dag zitten nu ruim 800.000 Nederlanders op de app. Onder jongeren tussen de 15 en 19 jaar oud won TikTok het in dagelijks gebruik vorig jaar voor het eerst van Facebook; op TikTok zit ongeveer 30 procent van hen dagelijks, op Facebook is dat tegen de 20 procent.

Zowel in dagelijks als minder frequent gebruik blijft WhatsApp overigens het populairste platform onder Nederlanders. In totaal maken 12,4 miljoen mensen gebruik van de app, van wie 9,8 miljoen dat dagelijks doen. Andere koplopers zijn YouTube (12,4 miljoen gebruikers) en Facebook (10,4 miljoen). Hoewel het aantal Facebook-gebruikers in 2018 en 2019 afnam, bleef het vorig jaar gelijk. Naast TikTok zijn de grootste stijgers Tumblr (24 procent groei), Pinterest (10 procent) en LinkedIn (6 procent).