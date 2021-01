Sprinten en planken met trainer Thomas

In de wintereditie van de lockdown is het soms moeilijk jezelf te motiveren om een sportpak aan te trekken en het park in te gaan. Een rondje rennen gaat nog, maar twintig burpees – no way. Nou, met de trainers van High Tracks gaat dat uitstekend. De HIIT-trainingen (High Intensity Interval Training) duren drie kwartier en je hebt keuze uit full body, onderlichaam of bovenlichaam. Per blok doe je meerdere oefeningen achter elkaar, elke oefening gedurende 45 seconden. Plank jacks, lunges, mountain climbers. Soms sprinten tussen twee bomen. De rondes zijn pittig, maar zoals trainer Thomas zegt: „Hou vol, alles is te doen voor 45 seconden.” Je kunt losse workouts kiezen, of een serie trainingen van vier weken met vier workouts per week. De beats zijn goed, de teksten motiverend maar niet te, de trainingen goed in balans. Als de sportscholen weer open zijn, neem je Thomas en Judith als je personal trainers mee op vakantie.

Fitness 16 afl. van 45 min. High Studios

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 23 januari 2021