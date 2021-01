Ploumen wil alleen regeren als minimumloon stijgt

Ineens valt het PvdA-congres even stil. Congresvoorzitter Rita Weeda kijkt vertwijfeld rond, merkt haar eigen stilte op en dan begint partijvoorzitter Nelleke Vedelaar te joelen en te klappen. Het is stipt twee uur ’s middags en de partij heeft formeel een lijsttrekker aangewezen: Lilianne Ploumen. Weeda: „Er zullen nu thuis ook veel mensen juichen.”

Na weken van twisten en twijfel over de positie van beoogd lijsttrekker Lodewijk Asscher, die uiteindelijk resulteerden in zijn aftreden, wil de PvdA deze zaterdag een nieuwe start maken. Die wederopstanding begint op een verlaten industrieterrein in Meppel-Noord. Vanuit een anonieme grijze loods, ingeklemd tussen distributiecentra en een spoorlijn, wordt het partijcongres opgenomen en geregisseerd. Op het hoogtepunt zijn ruim drieduizend partijleden vanuit huis ingelogd.

Daarbij gaat het onvermijdelijk ook over het vertrek van Asscher. „Heel verdrietig”, zegt partijvoorzitter Nelleke Vedelaar ’s ochtends. „Ik heb veel respect voor zijn besluit.” Volgens haar stond de Toeslagenaffaire „hem en de partij in de weg om ons verhaal te vertellen”. Maar ze is ook fel over partijleden die hem weg wilden hebben. Een motie van wantrouwen kreeg eerder al een derde van de digitale stemmers. Nadat die uitslag intern duidelijk werd, stapte Asscher op. Vedelaar hekelde dat op digitale partijkanalen „de integriteit van onze mensen ter discussie wordt gesteld”. Een partijcommissie moet gaan onderzoeken of het digitale stemsysteem anders moet.

Amper schaduw van Asscher

Asscher spreekt het congres niet toe, in speeches van partijleden wordt hij soms wel genoemd, maar zijn schaduw hangt amper boven de tv-studio. Met nog zeven weken tot de Tweede Kamerverkiezingen móét de PvdA verder: door een verkiezingsprogramma vast te stellen en een kandidatenlijst. Het campagneteam heeft afgelopen week op alle flyers en posters die verspreid gaan worden een foto van Asscher vervangen door eentje van Ploumen. Door de avondklok zal Ploumen weinig in talkshows te zien zijn. De tv-debatten met andere lijsttrekkers volgen pas in de loop van februari. „We moeten meer onze eigen plekken organiseren voor kiezers”, zegt ze na het congres.

Breekpunt

In haar congresspeech, haar tweede toespraak als partijleider, formuleert Ploumen meteen een breekpunt voor de coalitieonderhandelingen na de verkiezingen van 17 maart. Vier jaar nadat de PvdA door kiezers hard werd afgestraft voor regeringsdeelname (van 38 naar 9 zetels in de Tweede Kamer), wil de partij weer gaan besturen. „Wij staan er klaar voor”, zegt Ploumen. Maar alleen als het minimumloon wordt verhoogd naar 14 euro, zegt ze. En alleen als in die coalitie ook GroenLinks of de SP, of allebei, meedoen.

Als Ploumen haar speech afsluit, begint partijvoorzitter Vedelaar weer te joelen. Het clubje partijmedewerkers dat het digitale congres heeft georganiseerd klapt even. Zangeres Shirma Rouse krijgt de microfoon, kijkt naar Ploumen en zingt: „This girl is on fire”. Dat, zegt Ploumen na afloop, „gaf me de energie en het gevoel die normaal gesproken een congreszaal vol leden zou geven”.