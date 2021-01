Telefoongesprek met mijn moeder: „Hoi mam, ik wil je graag eens live zien in plaats van per videochat.” „Nee, in verband met corona lijkt mij dat niet verstandig”, zegt ze. „Mocht een van ons ziek blijken, dan kom ik twee weken in quarantaine bij jou, oké mam?” „Hoe laat ben je hier?”, vraagt ze.

