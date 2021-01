Larry King: een nieuwsgierige man, die vroeg wat in hem opkwam

‘Fantastisch!’ ‘Geweldig!’ Asjemenou!’ Voor strenge vragen, een botsing met een gast, of het diepere spitwerk moest je niet bij Larry King zijn. De beroemde CNN-interviewer, die zaterdag op 87-jarige leeftijd overleed in Los Angeles, beschouwde zichzelf niet als journalist. King wilde ‘infotainment’ maken – onderhoudende shows voor een zo’n groot mogelijk publiek. Hij poseerde daarin als een gewone, nieuwsgierige man, die vroeg wat in hem opkwam.

Zijn warme, vaderlijke aanpak leidde er toe dat iedereen graag bij hem aanschoof. Als je in de jaren tachtig en negentig bij Larry King zat, dan had je het gemaakt. Hij interviewde in zijn 63-jarige carrière grofweg vijftigduizend mensen, onder wie Poetin, Arafat, Zappa, Prince, Marlon Brando en tien Amerikaanse presidenten. Aan Richard Nixon vroeg hij: „Als u langs Watergate rijdt, voelt u zich dan niet vreemd?” En aan de soms verward overkomende Ronald Reagan: „Is het vervelend om je dingen niet te herinneren?”

Met zijn dagelijkse talkshow, het best bekeken en langst lopende programma op CNN, groeide de man met de zware bril, de hemdsmouwen en bretels, uit tot het gezicht van de nieuwszender. Zijn boterzachte aanpak kreeg kritiek van journalisten. En ook het feit dat hij politiek afwisselde met lichtere kost: Ufologen, de moordzaak tegen O.J. Simpson, de dood van Michael Jackson. Het zorgde misschien niet voor collegiale waardering, maar wel voor hoge kijkcijfers. In 1993 haalde hij 16,3 miljoen kijkers – het CNN-record – met een debat tussen presidentskandidaten Al Gore en Ross Perot.

Larry King: vijftig jaar talkshowhost-met-bretels

Acht keer getrouwd

In de jaren negentig was King zelf een ster, die zichzelf speelde in films als The Simpsons, Primary Colors, 30 Rock. Ook deed hij de stem van Doris de boze stiefdochter in Shrek. Zijn privéleven vulde menig roddelbladpagina: acht keer getrouwd, twee keer bankroet, liefde voor gokken. Hij overleefde een hartaanval, een hersenbloeding, prostaatkanker, longkanker. Vorig jaar verloor hij twee van zijn kinderen. Begin deze maand kwam in het ziekenhuis met corona, maar na tien dagen mocht hij weer naar huis. De oorzaak van zijn dood is niet bekendgemaakt.

King, werd geboren als Lawrence Zeiger in Brooklyn, New York in een orthodox-joods migrantengezin uit het huidige Witrusland. Toen Lawrence tien jaar was, stierf zijn vader plotseling, zijn moeder moest het arme gezin draaiende houden door als naaister te gaan werken. Larry, die tot dan een goede leerling was, liet na de dood van zijn vader zijn schoolwerk versloffen. Liever luisterde hij naar de radio, de wedstrijden van de Brooklyn Dodgers, of naar de avonturen van The Lone Ranger. Nieuwsgierige vragen stellen, zei hij zelf, zat er al vroeg in. Op zijn negende vroeg hij aan de buschauffeur: „Waarom wilt u de bus besturen?”

Boodschapper

Na zijn middelbare-schoolexamen (hakken over de sloot) ging hij bij de radio werken. Hij begon als boodschapper bij CBS in New York en veegde de vloeren bij WAHR, een klein station in Miami (Florida). Toen een radio-dj daar plotseling ontslag nam, kon de loopjongen vanaf 1 mei 1957 diens ochtendshow overnemen. Zijn baas vond Lawrence Ziegler te ‘etnisch’ klinken, moeilijk te onthouden, dus werd het: Larry King.

„Ik was verlamd van angst”, zei King later. „Het intromuziekje werd weggedraaid en ik moest beginnen met praten, maar ik draaide het muziekje steeds weer terug. De manager stak zijn hoofd om de deur en zei: ‘Je zit hier in het communicatie-vak’. Toen legde ik aan de luisteraars uit wat er gebeurd was. Dat waren mijn eerste woorden op de radio.”

Zijn loopbaan kwam van de grond in 1958, bij lokale zender WKAT in Miami Beach. Weer een ochtendshow, vanuit de deli Pumpernik’s. Zijn eerste interview daar was met de ober. Het begon te lopen toen hij popster Bobby Darin trof en hem ter plekke strikte voor een interview. De beroemdheden kwamen daarna als vanzelf even bij hem buurten; zanger Frank Sinatra, vakbondsleider Jimmy Hoffa, komiek Lenny Bruce.

Toen reeds ontdekte hij zijn improvisatietalent. Hij bereidde zich nooit voor en wilde ook niet weten wie hij voor zich zou krijgen. In de jaren zestig breidde hij zijn werk uit naar columns en televisie. Daar deed hij naast talkshows ook football-commentaar en nieuws. Larry King interviewde in zijn 63-jarige carrière grofweg vijftigduizend mensen.

Met de roem kwamen de problemen. King gaf te veel uit, ging failliet. Hij werd gearresteerd op verdenking van diefstal van zijn compagnon. Hierdoor raakte hij al zijn werk kwijt. Langzaam klom hij weer op. In 1978 ging hij weliswaar voor de tweede keer failliet, maar dat jaar markeerde ook een nieuw begin. Hij deed een nationale nachtshow voor Mutual Radio, met interviews en gesprekken met inbellende luisteraars. Daarmee werd hij beroemd in heel Amerika.

Lees ook: Larry King, vriend van Poetin en Trump

In 1985 werd hij gerekruteerd door mediamagnaat Ted Turner voor diens nieuwe 24-uurs nieuwszender CNN. Toen die zender tijdens de eerste Golfoorlog uitgroeide tot internationaal venster op de wereld in tijden van oorlog en ander groot nieuws, groeide King mee.

Ora TV

Ieder avond was King op tv, van 1985 tot 2010. Toen zakten de kijkcijfers in; de kijkers vertrokken van het neutrale CNN naar meer partijdige nieuwszender, als het progressieve MSNBC en het conservatieve Fox News.

Larry King verhuisde naar internet met zijn eigen Ora TV, opgezet met geld van Mexicaanse miljardair Carlos Slim. Zijn talkshows waren sindsdien ook te zien op streamingdienst Hulu en de Amerikaanse editie van Russia Today. Kings laatste talkshow op YouTube werd twee weken geleden uitgezonden. Verder was King de laatste jaren zeer actief op Twitter, met goedmoedige commentaren als: „Kosher hotdogs are the best hotdogs”. En: „I like September but I love oktober.”