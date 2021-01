Jesse Klaver wil een progressief blok tegen Rutte

„Niet elkaar aanvallen, maar samen optrekken tegen rechts.” Dat moeten de partijen D66, PvdA, SP en GroenLinks de aankomende verkiezingscampagne doen volgens GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver. Op het digitale GroenLinkscongres zei Klaver dat hij zich zou inzetten om te zorgen dat Nederland „het meest progressieve kabinet van deze eeuw” krijgt.

Het is daarom van groot belang dat deze partijen „elkaar vasthouden bij de formatie”. De SP moet dan volgens Klaver wel bereid zijn om minder eurosceptisch te zijn.

Klaver had ook kritiek op zijn gedroomde coalitiepartners. Na de verkiezingsstrijd in 2012 tussen VVD en PvdA, gingen die twee partijen samen regeren en werd „de VVD-agenda uitgerold”. In 2017 wist D66 geen vuist te maken tegen „de rechtse agenda van de VVD,” – nadat GroenLinks uit de onderhandelingen voor een nieuw kabinet stapte. „Als we durven te leren van het verleden, dan kan 2021 een keerpunt in de politieke geschiedenis worden”, zei Klaver.

Waar Klaver bij de vorige verkiezingen nog zei dat hij premier wilde worden, heeft hij het nu over meeregeren. Om zo met andere linkse partijen een blok te vormen tegen rechts en tegen demissionair premier Mark Rutte (VVD).

Want dankzij tien jaar Rutte is „de ongelijkheid toegenomen en de publieke dienstverlening verwaarloosd”. Die tien jaar „heeft de samenleving uitgeput” volgens Klaver. Het beste voorbeeld is de Toeslagenaffaire. „Het hardste, het meest schrijnende, het meest gemene voorbeeld van hoe een rechtse ideologie mensen kapot kan maken.”

Ondanks die harde woorden sloot Klaver samenwerking met rechts niet uit. Wel moeten de idealen van de „progressieve beweging de kern zijn van een nieuw regeerakkoord”.

Klimaatnoodtoestand

Er moet nog veel gebeuren voordat „het meest progressieve kabinet van deze eeuw” geformeerd kan worden. Volgens de Peilingwijzer staan GroenLinks, D66, PvdA en SP gezamenlijk op ongeveer 47 zetels, de VVD in haar eentje op 43.

Mocht het Klaver lukken om mee te regeren, is het eerste wat hij wil doen de klimaatnoodtoestand uitroepen. Die crisis moet net zoveel urgentie krijgen als de coronacrisis, vindt hij. Daarom stelt hij voor dat er in navolging van het OMT ook een Climate Management Team komt.

Klaver wil dat er bij de bestrijding van het coronavirus meer aandacht komt voor mentale problemen. „Door tien maanden lockdown staat ook onze mentale gezondheid op het spel. Om Nederland gezond te houden is meer nodig dan alleen de bestrijding van Covid.”

Volgens Klaver gaan deze verkiezingen over „onze toekomst na corona. Over het redden van het klimaat en het herstellen van de verzorgingsstaat”. Op die thema’s wil Klaver de strijd aangaan met rechts en Rutte.