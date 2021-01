Italië neemt maatregelen tegen TikTok na dood tienjarig meisje

De Italiaanse autoriteiten nemen maatregelen tegen de app TikTok na de dood van een tienjarig meisje deze week. Zij overleed vermoedelijk na het uitvoeren van de zogeheten ‘blackout challenge’, waarbij gebruikers worden uitgedaagd hun keel dicht te knijpen tot ze flauwvallen en de beelden daarvan online te delen. Om minderjarigen beter te beschermen, moeten ongeverifieerde Italiaanse TikTok-accounts direct worden geblokkeerd, heeft de landelijke toezichthouder voor de bescherming van persoonsgegevens vrijdag bevolen.

De persoonsautoriteit besloot naar eigen zeggen met spoed in te grijpen na het „verschrikkelijk verhaal” uit de Zuid-Italiaanse stad Palermo. Het tienermeisje uit die plaats bond in de badkamer een badjasriem om haar nek en hield haar adem in, terwijl ze ondertussen met haar telefoon opnames maakte voor haar TikTok-account. Haar ouders troffen haar bewusteloos aan. Het kind werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar ze kort daarna is overleden.

Volgens haar ouders had ze deelgenomen aan de blackout challenge, meldt de Italiaanse krant La Repubblica.De blackout challenge is een variant op de sinistere ‘blue whale suicide challenge’, die kinderen in onder meer Texas en Rusland de afgelopen jaren ertoe zou hebben aangezet zelfmoord te plegen. Justitie in Italië heeft een onderzoek ingesteld naar het voorval in Palermo, waarbij wordt bekeken of iemand het meisje mogelijk heeft aangezet tot de uitdaging - en dus feitelijk tot zelfmoord.

‘Tragische gebeurtenis’

Hoewel TikTok officieel een leeftijdsgrens van dertien jaar hanteert, is het volgens de Italiaanse toezichthouder veel te makkelijk om die regel te omzeilen. Daardoor zouden minderjarigen onvoldoende door het platform worden beschermd. Niet-geverifieerde accounts moeten tot ten minste 15 februari worden geblokkeerd, in afwachting van verdere onderzoeken. Gebruikers bij wie niet met zekerheid kan worden achterhaald dat ze ouder zijn dan dertien jaar kunnen hierdoor geen video’s uploaden of met andere gebruikers communiceren.

TikTok, in eigendom van het Chinese ByteDance en wereldwijd populair onder tieners, heeft donderdag gereageerd op de dood van het tienjarige meisje. Tegen La Repubblica spreekt een woordvoerder van „een tragische gebeurtenis”. De veiligheid van TikTok-gebruikers is volgens hem „topprioriteit” en het platform is bereid mee te werken aan de onderzoeken van de autoriteiten.